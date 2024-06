Kapitalne wieści ws. Świątek na Wimbledonie! Jest ogłoszenie

Z początkiem lipca br. wystartuje trzeci turniej wielkoszlemowy w tym sezonie. Mowa o Wimbledonie, czyli najważniejszym turnieju w sezonie na kortach trawiastych. Tytułów wśród singlistów i singlistek będą bronić Hiszpan Carlos Alcaraz (3. ATP) oraz Czeszka Marketa Vondrousova (6. WTA). Do tej pory Wimbledonu nie wygrała Iga Świątek (1. WTA), której najlepszym wynikiem był ćwierćfinał z zeszłego roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Courteney Cox zagrała w tenisa z Igą Świątek

Zdaniem legendarnego Johna McEnroe Świątek nie wygra tytułu na kortach trawiastych w Londynie. - Iga na trawie jest bardziej bezbronna niż na jakiejkolwiek innej nawierzchni. To szansa dla pozostałych tenisistek. Nie oznacza to jednak, że Iga nic nie wymyśli - opowiadał Amerykanin, który wśród głównych faworytek do triumfu wskazał Coco Gauff (2. WTA), Arynę Sabalenkę (3. WTA), Jelenę Rybakinę (4. WTA) czy Naomi Osakę (111. WTA).

Znakomite wieści dla kibiców. Mecz Świątek na Wimbledonie w otwartym Polsacie

Od 2000 r. transmisje meczów z Wimbledonu w Polsce będzie pokazywać Telewizja Polsat, która teraz opublikowała świetne wieści dla kibiców tenisa. Okazuje się, że pierwszy mecz Świątek w turnieju będzie dostępny do obejrzenia w otwartym Polsacie. "Polsat nie też wyklucza też innych miłych niespodzianek dla polskich fanów tenisa" - czytamy. W najbliższych dniach powinniśmy poznać pierwszą rywalkę Igi podczas Wimbledonu.

Pewną nowością dla kibiców będą transmisje meczów na stronie polsatsport.pl z juniorskich zmagań podczas Wimbledonu, w tym Tomasza Berkiety, który niedawno grał w finale Roland Garros. Co istotne, mecze Polaków i spotkania z kortu centralnego będą transmitowane w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1. Transmisje z kortu numer 1 pojawią się w Polsacie Sport 2, a z pozostałych najciekawszych meczów - na Polsacie Sport 3 i Polsacie Sport Premium 2-6.

Polsat będzie też publikował podcast telewizyjno-internetowy "Halo, tu Wimbledon" na wzór "Cafe Euro Cast", który pojawia się w trakcie mistrzostw Europy w Niemczech. Każdego dnia turnieju od godz. 13:00 będzie nadawany program studyjny, w którym wśród ekspertów występować będzie Łukasz Kubot czy Maciej Synówka, były trener międzynarodowy.

Relacje tekstowe na żywo z meczów Igi Świątek, Huberta Hurkacza, Magdy Linette czy Magdaleny Fręch podczas Wimbledonu w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Wimbledon potrwa od 1 do 14 lipca.