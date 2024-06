Kiedyś była rywalką Świątek. Koszmar słynnej tenisistki

26-letnia Paula Badosa (113. WTA) nie może wrócić do wysokiej formy. W latach 2021-2022 wygrała trzy turnieje rangi WTA - w Belgradzie, prestiżowy w Indian Wells oraz w Sydney. Właśnie w 2022 roku osiągnęła najlepszy wynik w turniejach wielkoszlemowych - dotarła do IV rundy Australian Open i Wimbledonu. Mało tego, po dotarciu do półfinału turnieju w Stuttgarcie, w którym przegrała z Aryną Sabalenką została wiceliderką światowego rankingu!

Fatalna seria Pauli Badosy trwa. Tego w tym roku nie osiągnęła

Badosa w 2023 roku zmagała się z wieloma problemami zdrowotnymi. W efekcie zagrała tylko 31 meczów. W tym sezonie Hiszpanka aż trzy razy kreczowała w trakcie spotkań! To najwięcej ze wszystkich tenisistek w światowym tourze.

Teraz Badosa wystartowała w turnieju WTA 250 na kortach trawiastych w niemieckim mieście Bad Homburg. Najpierw pewnie pokonała Holenderkę Arantxę Rus (55. WTA) 6:4, 6:1, a potem po blisko dwugodzinnym starciu reprezentantkę gospodarzy - Jule Niemeier (96. WTA) 4:6, 6:2, 6:1. W ćwierćfinale Hiszpanka zmierzyła się z 20-letnią Rosjanką Dianą Sznajder (47. WTA). W pierwszym secie Badosa prowadziła 3:2 i w kolejnym gemie miała szansę na przełamanie. Nie dość, że jej nie wykorzystała, to jeszcze przegrała cztery gemy z rzędu i seta 3:6. W drugiej partii Hiszpanka przegrywała już 0:3 i 1:4. Od tego drugiego momentu potrafiła się jednak podnieść i doprowadzić do remisu i tie-breaka, po drodze broniąc piłkę meczową. W tie-breaku Hiszpanka od stanu 3:3 przegrała cztery akcje z rzędu.

Badosa kontynuuje fatalny bilans w tym sezonie. Wystartowała w 12 turniejach i w żadnym nie była w półfinale. Mało tego - dopiero tutaj w Bad Homburg znalazła się w ćwierćfinale! W sumie zagrała w tym roku 25 spotkań i wygrała 13.

Wiadomo już, że Hiszpanka nie zagra na igrzyskach olimpijskich. - Badosa nie weźmie udziału w IO, ponieważ zdecydowała się wykorzystać swój "chroniony ranking" na Wimbledonie i US Open (Badosa mogła tylko skorzystać z tej zasady w dwóch z tych trzech wydarzeń - pisał na Twitterze dziennikarz Jose Morgado.

Warto dodać, że Badosa pokonała Igę Świątek (1. WTA) 6:3, 7:6 w drugiej rundzie na igrzyskach olimpijskich w Tokio.

Diana Sznajder w półfinale w Bad Homburg zagra ze zwyciężczynią pojedynku: Emma Navarro (USA, 19. WTA) - Caroline Woźniacki (Dania, 112. WTA).

Ćwierćfinał turnieju w Bad Homburg: Paula Badosa - Diana Sznajder 3:6, 6:7 (3:7)