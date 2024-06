Horror w meczu Chwalińskiej! Co za zwroty akcji. 150 minut walki

Maja Chwalińska w tym tygodniu rywalizuje w turnieju ITF W75 w Doksy - Stare Splavy (Czechy). Rozstawiona z "2" Polka w pierwszej rundzie stoczyła ponad dwugodzinny, pasjonujący mecz z 24-letnią Turczynką Berfu Cengiz (250. WTA) i wygrała 6:3, 3:6, 6:4, choć w decydującym secie przegrywała już 1:3.

Kolejny trzysetowy pojedynek Maji Chwalińskiej

W drugiej rundzie Maja Chwalińska zmierzyła się z 20-letnią Amerykanką Katriną Scott (410. WTA). Polka znów musiała walczyć w trzech setach. Pierwszego wygrała zdecydowanie 6:1, ale w drugim zaczęła grać słabiej i przegrała 3:6. O losach meczu zadecydowała trzecia partia. W niej znów lepsza była nasza zawodniczka i zwyciężyła 6:2. Mecz trwał 150 minut.

Chwalińska w ćwierćfinale zagra ze zwyciężczynią pojedynku: Guiomar Maristany Zuleta De Reales (Hiszpania, 253. WTA) - Stephanie Wagner (Niemcy, 417. WTA).

Chwalińska wciąż walczy o powrót do wysokiej formy z 2022 roku. Właśnie wtedy była rewelacją Wimbledonu, pokonując w I rundzie Czeszkę Katerinę Siniakową 6:0, 7:5. - Maja Chwalińska rewelacyjnie przywitała się z wielkoszlemowymi turniejami. Tenisistka, która jako nastolatka osiągała sukcesy w parze z Igą Świątek, pokonała Katerinę Siniakovą 6:0, 7:5 w pierwszej rundzie Wimbledonu. Czeskiej mistrzyni nie pomogła nawet przerwa spowodowana opadami deszczu - pisał wtedy Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

Teraz Polka nie mogła przystąpić nawet do kwalifikacji Wimbledonu, bo jest zbyt nisko sklasyfikowana w rankingu WTA (na 248. pozycji). Być może jej sytuacja zmieni się po kolejnych zwycięstwach w turniejach o niższej randze. Na razie Polka w rankingu WTA Live awansowała na 240. miejsce.

Jeśli Polka będzie się dobrze spisywać i odnosić sporo zwycięstw, to jest szansa, że wystąpi w kwalifikacjach do czwartego turnieju wielkoszlemowego w tym roku - US Open.

Chwalińska w tym sezonie ma bilans: 26 zwycięstw i 14 porażek. Nie startowała jednak w żadnych prestiżowych turniejach.

II runda turnieju w Doksy - Stare Splavy: Maja Chwalińska - Katrina Scott 6:1, 3:6, 6:2