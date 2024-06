Legenda alarmuje ws. Świątek. Wieści czarny scenariusz. "Bezbronna"

Ostatnie tygodnie były znakomite w wykonaniu Igi Świątek. Wygrała kolejno 19 spotkań, wszystkie na "mączce". To też zaowocowało aż trzema tytułami z rzędu. Najpierw triumfowała w Madrycie, następnie w Rzymie, a na koniec zgarnęła główną nagrodę Roland Garros i to już po raz czwarty w karierze. Wielu ekspertów twierdzi, że będzie też faworytką w kolejnym turnieju wielkoszlemowym, Wimbledonie, mimo że w przeszłości nie radziła sobie tutaj najlepiej. W seniorskiej rywalizacji najdalej dotarła do ćwierćfinału - 2023. Teraz jej ambicje są jeszcze większe.

Świątek zdecydowała się zrobić sobie przerwę po French Open i nie wystartowała w żadnej imprezie na trawie. Nie ma więc przetarcia przed Wimbledonem. Rozpoczęła już jednak treningi na tej nawierzchni. Na jednym z nich towarzyszył jej Carlos Alcaraz, ubiegłoroczny triumfator turnieju w Londynie.

I choć wielu ekspertów nie ma wątpliwości, że Polka może sprawić sensację i pobić najlepsze osiągnięcie na Wimbledonie, to nieco mniej szans na to i na tytuł daje jej John McEnroe. - Iga na trawie jest bardziej bezbronna niż na jakiejkolwiek innej nawierzchni. To szansa dla pozostałych tenisistek. Nie oznacza to jednak, że Iga nic nie wymyśli - podkreślił w rozmowie z metro.co.uk.

Jego zdaniem gorsza forma Świątek na trawie może otworzyć drzwi rywalkom. Jakim konkretnie? W gronie faworytek do zgarnięcia tytułu wskazał aż cztery zawodniczki. Pierwszą z nich jest Coco Gauff. - To znakomita tenisistka. W końcu zdobyła tytuł na US Open i wie, jak grać na trawie. Na tej nawierzchni czuje się lepiej od liderki rankingu WTA - skwitował.

Kogo jeszcze wymienił? - Sposób gry Jeleny Rybakiny pasuje do tej nawierzchni. Podobnie, jak i Aryny Sabalenki - podkreślił. Ostatni typ szokuje. - Ciekawie będzie zobaczyć też, co na trawie wyczaruje Naomi Osaka. Z pewnością drzwi są otwarte - dodawał.

Świątek powalczy o najlepszy wynik na Wimbledonie

I o ile Kazaszka i Białorusinka w przeszłości były groźne na Wimbledonie - pierwsza z nich triumfowała w imprezie, a druga dotarła do półfinału - o tyle Japonka nigdy nie brylowała na tej nawierzchni. W Londynie najdalej zameldowała się w 1/32 finału. Mimo wszystko nie można jej skreślać. Podobnie jak i Świątek. Już kilkanaście miesięcy temu McEnroe stwierdził, że Polka może stać się jedną z najlepszych zawodniczek w historii i zdobyć mnóstwo tytułów.

- Spodziewam się, że wygra od ośmiu do dziesięciu tytułów wielkoszlemowych (...) Świątek jest jeszcze bardzo młoda i musi się nauczyć wielu rzeczy. Ale nie mam wątpliwości, że mamy przed sobą przyszłą mistrzynię - mówił. I niewykluczone, że jeden z tych tytułów zdobędzie właśnie za kilka dni na Wimbledonie. Początek turnieju już w poniedziałek 1 lipca.