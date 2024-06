Iga Świątek podjęła ważną decyzję. To zasmuci wielu olimpijczyków

Wioska olimpijska to wymarzone miejsce dla olimpijczyków z różnych krajów i uprawiających różne sporty, by spotkać światowe gwiazdy z innych dyscyplin. Ci, którzy liczyli, że w Paryżu natkną się np. na stołówce na Igę Świątek, mogą się zasmucić - nie będą mieli na to szansy.

Team Igi Świątek zdradza powód ważnej decyzji. Polowanie na gwiazdy

- Obecnie nie można wejść do wioski olimpijskiej. Ostatnio byłem tam w kwietniu i wszystko przebiegało zgodnie z planem. Otwarcie nastąpi 14 lipca, a pierwsi nasi sportowcy dotrą sześć dni później - opowiada Sport.pl Tomasz Majewski, szef polskiej misji olimpijskiej w Paryżu.

Gdy pytam, czy ktoś z polskich olimpijczyków zamieszka poza oficjalnym systemem noclegowym, to potwierdza i wskazuje na strzelców, część ekipy tenisowej i kajakarzy. Gdy drążymy dalej, to okazuje się, że owa część ekipy tenisowej to Iga Świątek i jej sztab.

- Potwierdzam, że Iga Świątek wraz ze sztabem zamieszkają poza wioską olimpijską. Powodem jest zachowanie rutyn i zadbanie o spokój wokół zawodniczki - czytamy w informacji przesłanej nam przez team liderki światowego rankingu.

Iga Świątek olimpijski debiut zaliczyła w 2021 roku w Tokio. Wówczas - z powodu restrykcji covidowych - nie było opcji, by mieszkać poza oficjalnym systemem noclegowym. Tamtego startu nie wspomina najlepiej. Kosztował ją wiele emocji, a z rywalizacją pożegnała się szybko. Teraz atutem będzie to, że zagra na swoich ulubionych kortach ziemnych im. Rolanda Garrosa, na których wywalczyła cztery ze swoich pięciu tytułów wielkoszlemowych.

Obecna decyzja 23-latki nie jest czymś zaskakującym - w przeszłości decydowało się na taki ruch wiele gwiazd tenisa. Amerykanka Serena Williams i Rosjanka Maria Szarapowa podczas igrzysk w Londynie wolały zamieszkać w domach w pobliżu kortów ze względów logistycznych. Szwajcar Roger Federer z kolei zdecydował się na to, by zapewnić sobie właśnie więcej spokoju.

- Chciałbym mieszkać w wiosce olimpijskiej, ale widziałem ją dwa razy i to wystarczy. Zrobię wszystko, by wywalczyć medal dla Szwajcarii i mam nadzieję, że mój kraj będzie ze mnie dumny. Przygotowania i koncentracja będą lepsze, jeśli będę poza wioską. W niej trudno uniknąć próśb innych sportowców o autograf i wspólne zdjęcia - tłumaczył legendarny tenisista przed igrzyskami w Rio de Janeiro.

O wielkim zainteresowaniu, jakim wśród olimpijczyków w wiosce olimpijskiej cieszą się nieraz gwiazdy tenisa, przekonali się nieraz w przeszłości Serb Novak Djoković i Hiszpan Rafael Nadal. Teraz obu - mimo kłopotów zdrowotnych - zależy, by u schyłku kariery znów wystąpić w igrzyskach. Czy zamieszkają w wiosce olimpijskiej - nie wiadomo. Powinien zaś być w niej Hubert Hurkacz, który wystąpi w trzech konkurencjach, m.in. w mikście ze Świątek.