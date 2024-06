Wspólny wywiad Świątek i Abramowicz. "To nie wydarzyło się z dnia na dzień"

Iga Świątek (1. WTA) ma za sobą kolejny bardzo udany Roland Garros. Polka nie miała sobie równych i znalazła się w finale. Tam bez większych problemów pokonała 6:2, 6:1 Jasmine Paolini (7. WTA) i po raz czwarty triumfowała na tym wielkoszlemowym turnieju.

Iga Świątek wyznała prawdę. Przeszła długą drogę

Droga do sukcesu z początku nie była jednak łatwa. Polka była o krok od odpadnięcia już w drugiej rundzie w starciu z Naomi Osaką (111. WTA). Tamto spotkanie kosztowało ją wiele, a kamery zarejestrowały, jak po jego zakończeniu pękła i się popłakała. Takie obrazki należą jednak do rzadkości, ponieważ Świątek obecnie bardzo dobrze radzi sobie z emocjami, ale przeszła długą drogę, aby to osiągnąć.

- Jeszcze trzy czy cztery lata temu byłam nazywana bardzo emocjonalną, wytykano mi, że płaczę podczas meczów. Dzisiaj stawia się mnie za wzór odporności psychicznej na korcie i nie boję się powiedzieć, że to jest zasłużona opinia. Wiem, jaki ogrom pracy za tym stoi – własnej i tej z Darią. To nie wydarzyło się z dnia na dzień… - powiedziała w rozmowie z portalem Zwierciadło.

Świątek nigdy nie ukrywała, że jest perfekcjonistką. Liderka rankingu WTA stwierdziła również, że dążenie do doskonałości jest odpowiednie. - Ale… w to wszystko musi być wpisana akceptacja błędów. Z tym zastrzeżeniem to już coś zupełnie innego. Perfekcjonizm to jedna z tych cech, nad którą pracuję zdecydowanie najintensywniej. Staram się wyćwiczyć w sobie bardziej wspierające, budujące mnie wzorce. To pozwala mi się rozwijać i stawać nie tylko lepszym sportowcem, ale i człowiekiem, bo to, o czym mówimy, odnosi się do każdego obszaru życia - dodała.

Daria Abramowicz opowiada, jak Świątek radzi sobie ze stresem

W rozmowie wzięła udział również psycholog Igi Świątek Daria Abramowicz, która opowiedziała o tym, jak tenisistka radzi sobie ze stresem. Otóż okazuje się, że jednym z działań jest budowa klocków LEGO. - W pracy z Igą łączę zarówno elementy związane z pracą nad przekonaniami, regulacją emocji, jak i stosowaniem strategii adaptacyjnych. Staram się dostarczyć jej zasoby do tego, aby w każdej sytuacji, w której się znajdzie, miała poczucie, że sobie z nią poradzi - stwierdziła.

Iga Świątek obecnie przygotowuje się do Wimbledonu. Początek tego wielkoszlemowego turnieju zaplanowany jest na 1 lipca.