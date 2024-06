Najlepszy tenisista świata powiedział, co myśli o Hurkaczu. To wykracza poza sport

Hubert Hurkacz (8. ATP) ma za sobą świetny turniej ATP 500 w Halle, gdzie wygrywał już w 2022 roku. Polak na niemieckich kortach wygrał cztery spotkania i zapewnił sobie awans na siódme miejsce w światowym rankingu. Nie dał rady jednak wygrać zmagań, bo w finale spotkał Jannika Sinnera (1. ATP).

Jannik Sinner pochwalił Huberta Hurkacza po finale ATP 500 w Halle. "Spodziewałem się"

Hurkacz i Sinner przed finałem w Halle mierzyli się ze sobą cztery razy i obaj wygrali po dwa z tych strać. Tym razem to jednak Włoch, będący liderem światowego rankingu, był zdecydowanym faworytem. Polak postawił mu jednak bardzo trudne warunki.

Hurkacz ani razu nie stracił seta w meczu, ale to samo dotyczyło Sinnera. Włoch był jednak lepszy w tie-breakach. W pierwszym z nich wygrał do ośmiu, a w drugim było mu już znacznie łatwiej i ograł rywala do dwóch. Lider światowego rankingu przyznał jednak, że całe spotkanie nie było dla niego łatwą przeprawą, a Hurkacz zaprezentował się ze świetnej strony.

- Spodziewałem się trudnego meczu przeciwko Hubiemu. Wiedziałem, że to będzie mecz, o którym zdecyduje kilka punktów. Dobrze grałem w kluczowych momentach i jestem zadowolony. To bardzo miłe uczucie - wyznał Sinner na korcie.

- Kilka razy musiał grać po drugim serwisie w tie-breaku i to wykorzystałem. Jestem naprawdę zadowolony, bo rosłem z biegiem turnieju i dobrze pokazałem się w finale. Teraz mam tydzień na przygotowanie się do Wimbledonu - dodał zwycięzca turnieju w Halle.

Na koniec Sinner zwrócił się jeszcze bezpośrednio do Polaka. - Gratulacje Hubert. Wygrałeś tutaj w 2022 roku, a teraz byłeś w finale. Jesteśmy przyjaciółmi, graliśmy razem w deblu. Ta nasza relacja z pewnością będzie trwała - podsumował lider rankingu ATP.