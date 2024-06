Finał Halle 2024. O której dzisiaj gra Hurkacz? Gdzie oglądać Hurkacz - Sinner? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Hubert Hurkacz (9. ATP) stoi przed wielką szansą na dziewiąte w karierze i drugie na kortach w niemieckim Halle turniejowe zwycięstwo. Dzieli go od tego tylko jeden mecz, ale za to jaki! W niedzielnym finale Polak zagra z triumfatorem tegorocznego Australian Open, który niedawno objął prowadzenie na światowych listach Jannikiem Sinnerem (1. ATP).

Hubert Hurkacz zagra w finale i to z kim! Hitowe starcie w Halle

Polak już może mówić o życiowym osiągnięciu. Dzięki świetnej postawie na niemieckiej trawie zapewnił sobie awans na najwyższą w karierze siódmą pozycję w rankingu ATP. Jeżeli wygra w finale, to od szóstego Andrieja Rublowa będzie dzielić go zaledwie 15 punktów. Wrocławianin sam sobie na to zapracował. W półfinale sensacyjnie ograł finalistę niedawno zakończonego Rolanda Garrosa Alexandra Zvereva (4. ATP). W nieco ponad półtorej godziny pokonał go 7:6 (2), 6:4.

Z kolei o awansie Sinnera zadecydowała wygrana 6:4, 7:6 (3) nad Chińczykiem Zhinzhenem Zhangiem (42. ATP). Dla Włocha było to pierwsze w tym turnieju zwycięstwo bez straty seta. Hurkacz w Halle nie oddał ani jednej partii, stąd mógł zachować nieco więcej sił. Mimo to faworytem pozostaje Sinner.

Obaj panowie znają się bardzo dobrze. Dość powiedzieć, że w tym turnieju grali... po jednej stronie siatki. Wspólnie przystąpili do zmagań deblowych, ale już w ćwierćfinale ulegli francuskiej parze Sadio Doumbia / Fabien Reboul. Między sobą Hurkacz i Sinner grali czterokrotnie. Dwa razy górą był Polak, a dwa razy Włoch - ostatnio rok temu w 1/8 finału turnieju w Monte Carlo.

Finał ATP 500 Halle 2024. Hubert Hurkacz - Jannik Sinner. O której dzisiaj gra Hurkacz? Gdzie oglądać Hurkacz - Sinner?[TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIK]

Finał turnieju ATP 500 w Halle rozpocznie się w niedzielę 23 czerwca o godz. 14:00. Transmisję meczu można obejrzeć na kanale Polsat Sport 3 oraz w internecie w płatnym serwisie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.