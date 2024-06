Tego po Gauff nikt się nie spodziewał. "Oblizuje usta na myśl o grze ze Świątek"

Iga Świątek (1. WTA) po triumfie w Roland Garros miała wystartować w turnieju WTA 500 w Berlinie, lecz z powodu "zmęczenia fizycznego i psychicznego" wycofała się z rywalizacji. Później wyszło na jaw, że jej jedynym tegorocznym startem na kortach trawiastych będzie Wimbledon.

Londyńskie korty nie są zbyt przyjazne dla Polki, która najdalej dotarła na nich do ćwierćfinału (w zeszłym roku). W tym swoich szans będą upatrywać jej największe rywalki, marzące o pokonaniu liderki światowego rankingu.

Dodatkowej motywacji na mecze ze Świątek nie potrzebuje Coco Gauff (2. WTA), która do tej pory wygrała tylko jedno z 12 bezpośrednich spotkań. - Bądźmy szczerzy, jeśli chodzi o Coco, ona oblizuje usta na myśl o grze na trawie przeciwko Idze. Myśli: "To mój czas, aby podjąć rywalizację". Gdy pokonała Venus Williams na Wimbledonie (w 2019 - red.), pokazała się światu i brytyjskiej publiczności - powiedział Greg Rusedski, finalista US Open z 1997 r., w podkaście "Tennis Channel Inside-In".

- Mam nadzieję, że Coco w tym roku pokaże swój najlepszy tenis na Wimbledonie i będzie miała realną szansę na zwycięstwo - dodał. I przypomniał o innych tenisistkach z czołówki mogących zagrozić Polce. - Nie zapominajmy, że Sabalenka zachorowała w tym roku we Francji. Jest jeszcze kilka innych nazwisk, Rybakina i podobne do niej zawodniczki na kortach trawiastych. Zatem przed Wimbledonem sytuacja jest otwarta. Świątek nie jest jedną z faworytek do tytułu - stwierdził Rusedski.

Były numer cztery światowego rankingu ocenia, że trawa to nawierzchnia, na której najbardziej można zagrozić Polce. Na innych, zwłaszcza na mączce, jej przewaga jest wyraźniejsza. - Myślę, że (w Wimbledonie - red.) rywalizacja będzie, na mączce to jak oglądanie Rafy (Nadala - red.). (...) Przepraszam, po prostu teraz Świątek taka jest - stwierdził, nawiązując do triumfów 23-latki w Roland Garros oraz turniejach w Madrycie i Rzymie.

Wimbledon rozpocznie się 1 lipca. Już wiadomo, że Świątek i Gauff będą w nim dwiema najwyżej rozstawionymi zawodniczkami, przez co będą mogły się spotkać dopiero w finale.