Szalony mecz Fręch. To była piłka meczowa. A potem nastąpił zwrot

Magdalena Fręch tuż przed Wimbledonem zgłosiła się do turnieju w Eastbourne. Jednak aby dostać się do głównej drabinki, musiała przejść dwustopniowe kwalifikacje. W pierwszej fazie trafiła na niżej notowaną Camilę Osorio, którą dosyć gładko pokonała w pierwszym secie. W drugim to rywalka była gorą, przez co potrzebna była trzecia partia. W niej Polka miała wszystko w swoich rękach, lecz w decydującym momencie rozczarowała.

