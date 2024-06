Ależ wyczyn wielkiej rywalki Świątek. Poza zasięgiem Polki

Qinwen Zheng (8. WTA) to jedna z wielkich rywalek liderki światowego rankingu - Igi Świątek. Chinka w tym sezonie osiągnęła największy sukces w turnieju wielkoszlemowym, bo awansowała do finału Australian Open, w którym przegrała z Aryną Sabalenką (3. WTA) 3:6, 2:6. Po tym sukcesie Zheng mocno spuściła z tonu - w żadnym z dziewięciu turniejów, w których startowała, nie awansowała do półfinału!

Super wyczyn Zheng. Do rekordu niewiele brakło

W tym tygodniu Qinwen Zheng walczyła w turnieju na kortach trawiastych w Berlinie. W wygranym 6:4, 3:6, 6:3 meczu z Japonką Naomi Osaką (113. WTA) Chinka zbliżyła się do rekordu sezonu w asów. Miała ich bowiem aż 23! Dotychczas najlepszy wynik w tym sezonie należał do Clary Tauson (68. WTA). Dunka w turnieju w Miami w starciu z Francuzką Oceane Dodin miała aż 25 asów! To kosmiczny wynik w meczu tenisowym kobiet, w dodatku dwusetowym. A Zheng swój świetny wynik osiągnęła jednak w trzech setach.

Rekord asów wciąż ma Czeszka Kristyna Pliskova, która w drugiej rundzie wielkoszlemowego Australian Open 2016 w meczu z Monicą Puig (Portoryko) miała aż 31 asów! Drugi najlepszy wynik też należy do Pliskovej - 28 asów w 2019 roku w turnieju w Luksemburgu (też w starciu z Puig).

Jak na tym tle wyglądają wyniki najlepszej tenisistki świata - Igi Świątek. Mizernie. W tym sezonie w 47 spotkaniach turniejów rangi WTA miała 66 asów (średnio tylko 1,40 na mecz). Taka ilość asów daje jej dopiero 34. miejsce w światowym tourze (prowadzi Jelena Rybakina z aż 260 asami!). Najwięcej, bo pięć asów Polka miała w trzech spotkaniach.

Po czwartym zwycięstwie w turnieju Rolanda Garrosa Iga Świątek przygotowuje się do lipcowego Wimbledonu. Polka odpuściła jednak występ w turnieju w Berlinie.

Wimbledon rozpocznie się 1 lipca. Polka nigdy tego turnieju nie wygrała. Jej najlepszy wynik to ćwierćfinał w ubiegłym roku.