Hurkacz zdecydował ws. igrzysk olimpijskich. Wieści lepsze niż świetne!

Hubert Hurkacz (9. ATP) ma ostatnio sporo pracy. W turnieju ATP w Halle zgłosił się do gry zarówno w singlu, jak i w deblu w parze z Jannikiem Sinnerem (1. ATP). W czwartek awansował do kolejnej rundy tylko w grze pojedynczej. Pokonał w 1/8 finału Brytyjczyka Jamesa Duckwortha (88. ATP) 7:6 (3), 6:4 i o półfinał zmierzy się Amerykaninem Marcosem Gironem (53. ATP). Tego samego dnia w deblu musiał jednak uznać wyższość francuskiej pary Sadio Doumbia / Fabien Reboul. Bardziej intensywne występy na niemieckich kortach mogą stanowić dobre przetarcie przed tym, co czeka go za nieco ponad miesiąc.

Wtedy to Hubert Hurkacz powinien zagrać na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Rywalizacja odbędzie się na tych samych kortach co Roland Garros. Niedawno zakończoną edycję tego wielkoszlemowego turnieju Hurkacz zakończył na 1/8 finału, w której przegrał z Grigorem Dimitrowem (10. ATP). Już wiadomo, że Polak nie będzie się na nich oszczędzał.

Znakomite wieści ws. olimpijskiego występu Hurkacza przekazał w czwartek profil Igrzyska Paryż 2024 w portalu X. - Hubert Hurkacz potwierdził, że w Paryżu zagra we wszystkich możliwych rozgrywkach - singlu, deblu z Janem Zielińskim i mikście z Igą Świątek - czytamy.

Oznacza to, że 27-latek będzie walczył aż o trzy medale. Turniej singlowy panów w Paryżu zostanie rozegrany w dniach 27 lipca - 4 sierpnia. Z kolei zmagania w deblu potrwa jeden dzień krócej. Rywalizacja mikstów czeka nas między 29 lipca a 2 sierpnia.

Dla Huberta Hurkacza będzie to drugi start w igrzyskach olimpijskich w karierze. Trzy lata temu w Tokio dotarł do drugiej rundy singla, a w deblu w parze z Łukaszem Kubotem odpadł już w pierwszym meczu. Tym razem jego partnerem będzie Jan Zieliński, z którym miał już okazję wspólnie grać. W 2021 r. para sięgnęła nawet po tytuł we francuskim Metz. Z kolei ze Świątek Hurkacz występował w mikście przy okazji United Cup na początku roku.