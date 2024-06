To nie punkt roku, to punkt dekady! Sinner dokonał niemożliwego [WIDEO]

Lider światowego rankingu - Jannik Sinner po triumfie w Australian Open i Miami bardzo dobrze spisał się na kortach ziemnych na Roland Garros. Włoski tenisista awansował do półfinału, przegrywając po pasjonującym, pięciosetowym meczu z Hiszpanem Carlosem Alcarazem (2. ATP).

Teraz Sinner wystartował w turnieju na kortach trawiastych - w Halle, by przygotować się do Wimbledonu. W Niemczech stoczył już dwa trzysetowe mecze. Najpierw pokonał Holendra Tallona Griekspoora (27. ATP) 6:7, 6:3, 6:2, a w czwartek Węgra Fabiana Marozsana (45. ATP) 6:4, 6:7, 6:3.

W tym ostatnim spotkaniu Sinner w jednej z akcji zagrał fenomenalnie. Doszedł do skrótu rywala, odegrał w pełnym biegu, ale tak (tuż za siatkę), że Węgier znów zagrał skrót. Włoch wtedy ledwo do niego doszedł i gdy odbił piłkę, to upadł na kort i obrócił się o 360 stopni. Zaskoczył tym nieco rywala, bo ten zagrał, ale dość lekko w środek kortu. Włoch wstał, pobiegł jak szalony do piłki i skutecznym minięciem z bekhendu zdobył punkt! Po tym zagraniu Marozsan aż złapał się za głowę, nie dowierzając, jak Sinner mógł wygrać tę wymianę. Zawodnicy dostali od kibiców owację na stojąco, a komentator nie mógł uwierzyć w to co zobaczył na korcie.

Sinner w ćwierćfinale turnieju zmierzy się z Niemcem Janem-Lennardem Struffem (41. ATP). Pozostałe pary ćwierćfinałowe to: Zhizhen Zhang (Chiny, 42. ATP) - Christopher Eubanks (USA, 44. ATP), Hubert Hurkacz (9. ATP) - Marcos Giron (USA, 53. ATP) i Arthur Flis (Francja, 37. ATP) - Alexander Zverev (Niemcy, 4. ATP).