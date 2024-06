Sensacyjny rywal Hurkacza! Polak wielkim faworytem w grze o półfinał

Od turnieju ATP 500 w Halle rywalizacje na kortach trawiastych rozpoczął Hubert Hurkacz. Polak, który jest triumfatorem tej imprezy z 2022 r., tegoroczną edycję zainaugurował starciem z Flavio Cobollim, wygrywając 7:5, 7:6(2). W czwartek równie skutecznie poradził sobie w kolejnej rundzie. Jego rywalem był Australijczyk James Duckworth. Hubert Hurkacz pokonał go 7:6(3), 6:4.

Dzięki temu zwycięstwu polski tenisistka mógł już czekać na swojego rywala w ćwierćfinale. Miał być nim lepszy z meczu Matteo Berrettini - Marcos Giron. Hurkacz, nawet jakby chciał, nie mógł obserwować tego pojedynku, albowiem w tym czasie rywalizował w deblu. Jego partnerem była światowa jedna gry pojedynczej - Jannik Sinner. Polsko-włoski duet przegrał jednak z francuską parą rutynowych deblistów Sadio Doumbia/Fabien Reboul - 6:7(3), 6:4, 8:10 w super tiebreaku.

Równolegle na zamkniętym korcie centralnym odbywał się mecz Matteo Berrettiniego, który błyskawicznie przełamał rywala ze Stanów Zjednoczonych - i to do zera. To pozwoliło faworyzowanemu Włochowi, który wraca do wielkiej formy, wygrać pierwszego seta 6:3. Wydawało się, że finalista sprzed tygodnia w Stuttgarcie dopełni formalności, ale druga partia była bardziej wyrównana. Długo nie odnotowano żadnego break pointa, ale w dziesiątym gemie swojej szansy doczekał się Marcos Giron. Oznaczało to piłkę setową. Za drugą szansą po grze na przewagi Amerykanin wygrał tę część meczu 6:4.

W finałowej partii Amerykanin początkowo miał problemy. Musiał bronić dwóch break pointów, ale zrobił to z dużym spokojem, dzięki czemu był delikatnie z przodu z uwagi na kolejność serwowania. Do głosu przy podaniu Berrettiniego doszedł w szóstym gemie. Włoch popełnił kluczowy błąd przy slajsie bekhendowym, co kosztowało go przełamanie. Marcos Giron tej przewagi nie wypuścił i wygrał 3:6, 6:4, 6:3.

To notowany na 53. miejscu 30-letni Amerykanin będzie rywalem Huberta Hurkacza w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Halle. Będzie to ich drugie spotkanie. Trzy lata temu na trawie Wimbledonu Polak wygrał 3:0.