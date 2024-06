Iga Świątek rozegrała kolejny znakomity sezon na "mączce" i zwieńczyła go czwartym w karierze tytułem Roland Garros. W finale bez większych problemów pokonała 6:2, 6:1 Jasmine Paolini. O wiele trudniejsze zadanie czekało ją w II rundzie. Wówczas była o krok od pożegnania się z turniejem. Naomi Osaka przyparła ją do muru, prowadziła już 5:2 w trzecim secie, a chwilę później wywalczyła nawet piłkę meczową.

REKLAMA

Zobacz wideo Courteney Cox zagrała w tenisa z Igą Świątek

Polka utrzymała jednak nerwy na wodzy, wyszła z opresji i po równo trzygodzinnym boju wygrała 7:6(1), 1:6, 7:5. Po tym meczu eksperci zachwycali się 23-latką. "Gladiatorka" - taki nadali jej przydomek. Jednak nie tylko Świątek zrobiła na nich spore wrażenie, ale i Osaka. Tym bardziej że Japonka dopiero wraca do gry po 15 miesiącach przerwy spowodowanej narodzinami córki.

Andy Roddick zachwyca się Osaką. "Jako jedyna była w stanie dotrzymać tempa Świątek"

I wydaje się, że czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa dopiero się rozkręca. Takiego zdania jest m.in. Andy Roddick. Były tenisista udzielił wywiadu dla "The Tennis Channel", w którym wrócił wspomnieniami do starcia Świątek z Osaką. Podkreślił, że postawa Japonki była o tyle imponująca, że nigdy wcześniej 'mączka' nie była jej koronną nawierzchnią.

- Widzieliśmy, jak na nawierzchni ziemnej zgotowała Świątek prawdziwe piekło. Jako jedyna była w stanie dotrzymać jej tempa przez ponad dwie godziny. Podoba mi się też, co wyczynia teraz na trawie - podkreślał Amerykanin.

I faktycznie, Osaka rozpoczęła już przygotowania do Wimbledonu i prezentuje się całkiem przyzwoicie, mimo że w przeszłości trawa również nie była jej najbardziej ulubioną nawierzchnią. Wszystkie cztery tytuły wielkoszlemowe zdobywała na nawierzchni twardej - dwa w US Open i dwa w Australian Open.

Były tenisista mówi wprost. "Jesteśmy świadkami..."

Po Roland Garros wystąpiła w Libema Open s'Hertogenbosch. Tam dotarła do ćwierćfinału. To o tyle imponujące, że był to jej pierwszy turniej na trawie od 2019 roku. W poprzednich sezonach z rywalizacji na tej nawierzchni eliminowała ją m.in. pandemia koronawirusa, kontuzje czy też problemy psychiczne. Po porażce w Libema Open s'Hertogenbosch zagrała w WTA 500 w Berlinie, ale tam już w I rundzie uległa Qinwen Zheng. Mimo to znów może być z siebie dumna. Stoczyła zacięty bój - 4:6, 6:3, 3:6.

I zdaniem Roddicka widać spory progres w grze Osaki na trawie. Amerykanin uważa, że radzi sobie na niej lepiej niż gdy była u szczytu kariery. Co więcej, wraca do dawnej formy. - Najbardziej podoba mi się to, że kontynuuje agresywną grę. (...) Uważam, że jesteśmy świadkami wysokiej jakości gry Naomi, choć oczywiście należy zauważyć, że częściej zdarzają jej się błędy niż kiedy była u szczytu formy - dodawał.

Teraz przed Osaką kolejny wymagający turniej. Już 1 lipca rozpocznie rywalizację na Wimbledonie. Kilka dni temu organizatorzy londyńskiego eventu poinformowali o dzikich kartach i Japonka została beneficjentką jednej z nich. Najdalej była liderka rankingu WTA dotarła do III rundy. Na imprezie wystąpi też Iga Świątek.