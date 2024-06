Koniec koszmaru! Gwiazda tenisa wraca. Kapitalna reakcja Igi Świątek

Karolina Muchova to bez wątpienia jedna z najbardziej pechowych tenisistek ostatnich 12 miesięcy. Czeszka osiągnęła życiową formę w 2023 roku. Finał Roland Garros, przegrany 2:6, 7:5, 4:6 z Igą Świątek, a później półfinał US Open, finał WTA 1000 w Cincinnati. Wskoczyła też na najwyższe w karierze ósme miejsce w rankingu WTA. Z każdym miesiącem zdawała się rozpędzać i wyglądało na to, że Świątek przybyła właśnie poważna rywalka.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Kaczmarek przed Memoriałem Ireny Szewińskiej: Najważniejsza impreza przed nami

Muchova padła ofiarą pecha. Najgorszy moment

Niestety okrutny los chciał inaczej. Po zeszłorocznym US Open i półfinałowej porażce z Coco Gauff, Muchovą zawiodło zdrowie. Konkretniej mówiąc, nadgarstek, który nie dał jej spokoju do końca roku. Nie zagrała przez to choćby w WTA Finals. Niestety ten problem nie zniknął wraz z rozpoczęciem nowego sezonu. Gorzej! Okazało się, że bez operacji się nie obejdzie. Czeszka nie zagrała przez to m.in. w Roland Garros, co kosztowało ją 1300 punktów w rankingu, zdobytych rok wcześniej dzięki dojściu do finału.

Ostatecznie nie zleciała w klasyfikacji bardzo daleko, bo jest aktualnie 34. rakietą świata. Ale bez tych wszystkich kłopotów nadal mogłaby być w Top 10. Teraz jednak jej fani otrzymali wiadomość, na którą czekali od bardzo dawna. Muchova potwierdziła, że jest już u progu powrotu na korty i zobaczymy ją jeszcze na kortach trawiastych. Powróci już przy okazji WTA 500 w Eastbourne (22-29 czerwca). To ostatni przystanek przed Wimbledonem, w którym Czeszka także zadeklarowała swój udział.

Iga Świątek uradowana powrotem Czeszki

Na jej post bardzo szybko zareagowała Iga Świątek. Polka wyraźnie ucieszyła się z powrotu Muchovej. Napisała bowiem "dobrze jest mieć cię z powrotem!". Nasza reprezentantka oraz Czeszka jak dotąd mierzyły się trzykrotnie. W Pradze w 2019 roku wygrała Muchova, ale już we wspomnianym finale RG 2023 oraz w Montrealu również w 2023 roku wygrywała Świątek. Nigdy nie były to jednak dla niej łatwe mecze, bowiem każdy z nich trwał trzy sety.