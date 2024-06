Rywalka Świątek nie może się pozbierać. Podjęła szokującą decyzję. To koniec

Maria Sakkari (9. WTA) stara się znaleźć utraconą formę, ale ani podczas Roland Garros, ani turnieju WTA w Berlinie nie udało jej się zaprezentować z dobrej strony. Wygląda na to, że Greczynka wkrótce znajdzie się poza czołową dziesiątką światowego rankingu. Greckie media poinformowały, że z tego powodu zdecydowała się na radykalny krok.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaskakujące pytanie do Igi Świątek

Jest decyzja Sakkari. Oto co postanowiła

"Współpraca Marii Sakkari z trenerem Davidem Wittem zakończyła się po zaledwie czterech miesiącach" - takie doniesienia przekazał portal tennisuptodate.com, powołując się na informacje greckiego SDNA.

Sakkari w przeszłości była trzecią rakietą świata, ale jej ostatnie wyniki nie były zadowalające. W ostatnim wielkoszlemowym turnieju Rolanda Garrosa odpadła już w pierwszej rundzie. Musiała uznać wyższość Warwary Graczowej. Już po pierwszym meczu pożegnała się także z rywalizacją w Berlinie.

Rozstanie z dotychczasowym trenerem to niespodziewany ruch. Greczynka współpracowała z Wittem zaledwie przez cztery miesiące, a decyzję o zakończeniu współpracy podjęła na kilka dni przed startującym na początku lipca Wimbledonem. David Witt to doświadczony trener, który w przeszłości przyczynił się do sukcesu Jessiki Peguli.

Maria Sakkari nie ma najlepszych wspomnień z londyńskimi kortami Wimbledonu. Jej najlepszym wynikiem osiąganym na tym turnieju była zaledwie trzecia runda. Tak daleko docierała tam w 2017, 2019 i 2022 roku. Greczynka w swojej karierze nigdy nie dotarła do finału Wielkiego Szlema. Największym jej osiągnięciem pozostają półfinały - French Open (2021) i US Open (2021). W swojej karierze wygrała dwa turnieje z cyklu WTA.