Zaskakująca relacja Hurkacza z reprezentantem Polski. Nikt o tym nie wiedział

Aktualnie w Niemczech dzieje się wiele ciekawych rzeczy z punktu widzenia polskiego kibica. Przede wszystkim trwa Euro 2024, a nasza reprezentacja już jutro (piątek, 21 lipca) o 18:00 w Berlinie zagra kluczowy mecz fazy grupowej z Austrią. Całkiem niedaleko od stolicy Niemiec, bo ledwie 170 kilometrów, przebywa obecnie Hubert Hurkacz.

Hubert Hurkacz wiernie kibicuje podczas Euro 2024

Dziewiąty zawodnik światowego rankingu ATP bierze aktualnie udział w turnieju w niemieckim Halle na kortach trawiastych. To dla Polaka próba generalna przed rozpoczynającym się już 1 lipca Wimbledonem. Polak jest już w 1/8 finału, po tym jak pokonał w pierwszej rundzie Włocha Flavio Cobollego 7:5, 7:6(2). Teraz na jego drodze stanie Australijczyk James Duckworth, obecne 88. w rankingu ATP. Będzie to ich drugie starcie (pierwsze wygrał w 2021 w Paryżu Polak, po trzysetowym boju), a rozegrają je już dziś o 12:00.

Jak się okazuje, Hurkacz śledzi postępy kadry Michała Probierza podczas mistrzostw Europy. Oficjalna strona ATP zrobiła małe "badanie" wśród tenisistów cyklu nt. Euro 2024. Wypytani zostali m.in. Włoch Jannik Sinner, Francuz Arthur Fils, Holender Tallon Griekspoor czy właśnie Hubert Hurkacz. Polak powiedział, że zamierza obejrzeć wszystkie mecze Polaków jeżeli tylko zdoła. Jakie wyniki jego zdaniem osiągną? "Oczywiście, że będą wygrywać. Po to się właśnie gra. Mają świetną atmosferę, ducha walki i postawią się najlepszym" - ocenił Polak.

Piotr Zieliński przyjacielem Hurkacza? Zaskakujące słowa nie pozostawiają wątpliwości

Hurkacza zapytano także o jego ulubionych piłkarzy z kadry Probierza. Ten długo się nie zastanawiał. "Przyjaźnię się z Piotrem Zielińskim. To zdecydowanie mój ulubiony gracz z tego zespołu. Wspaniały człowiek i niesamowity zawodnik" - zdradził wrocławianin. Jego słowa mogły nieco zaskoczyć, dotychczas o jego przyjaźni z Zielińskim nie było wiele wiadomo. Zasadniczo to prawie nic. Obaj panowie nie wrzucali nigdy nic razem na media społecznościowe i ogólnie interakcji między nimi nie było wiele. Choć gdy Hurkacz rywalizował w tym roku w Rzymie, pomocnik polskiej kadry dopingował go z trybun.

Naszego tenisistę zapytano także, czy są w Halle między zawodnikami delikatne uszczypliwości związane z Euro. Hurkacz powiedział, że pewnie wkrótce się zaczną, ale np. gdyby miał okazję obejrzeć mecz Polska - Holandia z Tallonem Griekspoorem, to by chętnie to zrobił. Holender z kolei w swoim wywiadzie opowiedział zabawną historię związaną z Polakiem. "Gdy przyszedłem dzisiaj na korty i spotkałem Huberta, ten od razu zaśmiał się i pokazał mi środkowy palce, za to, że Holendrzy pokonali Polskę. Takie docinki są miłe, bo widać, że wszyscy to oglądamy i żyjemy Euro" - powiedział Griekspoor.