Sabalenka nie wyszła na kort. Kataklizm w Berlinie

Iga Świątek (1. WTA) wycofała się z turnieju WTA 500 w Berlinie, chociaż pierwotnie zapowiadała swój udział w wielkim teście przed Wimbledonem. Liderka światowego rankingu po wygraniu French Open odpoczywa, a w stolicy Niemiec walczą m.in. nowa numer dwa Coco Gauff (2. WTA) i Aryna Sabalenka (3. WTA). Obie mają jednak problemy i nie zagrały jeszcze pierwszych meczów.

Aryna Sabalenka nie wyszła na kort. Problemy na WTA 500 w Berlinie

Na WTA 500 w Berlinie cztery najwyżej rozstawione zawodniczki otrzymały wolny los w pierwszej rundzie turnieju. Oczywiście w tym gronie znalazły się Gauff i Sabalenka, które miały rozpocząć zmagania dopiero w drugiej rundzie. No właśnie, miały, ale tego nie zrobiły i to wszystko ze względu na pogodę.

Sabalenka w środę 19 czerwca miała zmierzyć się z Darią Kasatkiną (14. WTA) w hitowym starciu, ale przez opady deszczu zawodniczki nie wybiegły na kort. Podobnie jak Gauff i Jekaterina Aleksandrowa (20. WTA), których stracie również zapowiada się bardzo emocjonująco.

Oba te spotkania przełożono na czwartek 20 czerwca, ale wciąż nie wiadomo, czy będą mogły się odbyć. Jeszcze wczoraj meteorolodzy prognozowali spore opady deszczu nad berlińskimi kortami. Już dziś sytuacja jest nieco inna, bo w stolicy Niemiec temperatura ma sięgać 23 stopni, a szansa na opady to około 10 procent. Sytuacja jest więc bardzo zmienna i występy Sabalenki i Gauff wciąż nie są pewne.

Pogoda krzyżowała organizatorom turnieju plany już we wtorek, kiedy to chociażby Ons Jabeur (10. WTA) i Xinyu Wang (40. WTA) rozpoczęły swój mecz, ale przez opady musiały dokończyć go w środę. Finalnie w dwudniowym starciu lepsza okazała się Tunezyjka, która wygrała 6:4, 7:6(4).

Jeśli czwartkowe mecze w Berlinie odbędą się zgodnie z planem, to Coco Gauff i Jekaterina Aleksandrowa pojawią się na korcie około 13:00, a Aryna Sabalenka i Daria Kasatkina około 16:00.