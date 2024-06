Serbowie oburzeni ruchem ATP. Chodzi o Djokovicia. "Ogromny skandal"

Ten sezon nie układa się po myśli Novaka Djokovicia. Jak na razie nie udało mu się wygrać nawet turnieju. Najdalej dotarł do półfinału w Australian Open, Monako i Genewie. Nie obronił też tytułu w Roland Garros - wycofał się z rywalizacji z powodu urazu kolana. Nie dość, że musiał poddać się zabiegowi artroskopii, przez co będzie pauzował kilka kolejnych tygodni, to jeszcze spadł na trzecie miejsce w rankingu ATP. Teraz Serb przechodzi rekonwalescencję. Wydaje się, że nie wystąpi też na Wimbledonie. I choć nie rywalizuje obecnie w tourze, to w ostatnich dniach znów zrobiło się o nim głośno. Wszystko przez ATP, które zaliczyło sporą wpadkę.

Serbowie reagują na wpadkę ATP ws. Djokovicia. Mocne słowa

Jak donosi kurir.rs, organizacja się nie popisała. W zakładce dotyczącej mistrzów Wimbledonu umieściła imiona i nazwiska, zdjęcia, a także flagi poszczególnych zawodników. Pojawił się tam również Djoković. W końcu triumfował w Londynie siedmiokrotnie. Tyle tylko, że koło jego nazwiska zabrakło flagi. Wyglądało to tak, jakby została ukryta, co bardzo wzburzyło jego kibiców.

Ci zainterweniowali w jego sprawie i oznaczając ATP w mediach społecznościowych, próbowali zwrócić uwagę władz tenisa na błąd. I ostatecznie po kilku godzinach pomyłka została naprawiona. Cała sprawa oburzyła też dziennikarzy. "Ogromny skandal. (...) Czy coś takiego przydarzyłoby się Carlosowi Alcarazowi, Yannikowi Sinnerowi lub Rafaelowi Nadalowi? Trudno powiedzieć" - zastanawiali się.

Djoković celuje w złoto igrzysk olimpijskich. To być może ostatnia szansa

Djoković walczy z czasem. Wydaje się, że poświęci imprezę wielkoszlemową w Londynie na rzecz odpowiedniego przygotowania do turnieju olimpijskiego. Tym bardziej że te dwa eventy będą odbywać się na różnych nawierzchniach. Wimbledon rozgrywany jest na trawie, a igrzyska na "mączce".

Oczywiście absencja w Londynie będzie bolesna dla Djokovicia - w poprzednim sezonie Serb dotarł do finału, więc straci sporo punktów. Jednak celem numer jeden dla niego jest złoto igrzysk w singlu. W dorobku wciąż brakuje mu tego krążka, a impreza w Paryżu będzie najprawdopodobniej jego ostatnią szansą. We wtorek Serbski Komitet Olimpijski potwierdził udział tenisisty na igrzyskach.