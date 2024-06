Nieprawdopodobny finał meczu Hurkacza. Dwie piłki meczowe i nagle stało się to!

Po dość udanym sezonie na "mączce" Hubert Hurkacz rozpoczął rywalizację na trawie. W poniedziałek wygrał pierwszy mecz w ATP 500 w Halle. Po bardzo wyrównanym pojedynku pokonał 7:5, 7:6(2) Flavio Cobolliego i awansował do II rundy. Teraz jego rywalem będzie James Duckworth. Polak nie gra jednak tylko w singlu. Już kilka dni temu ujawniono, że w Niemczech będzie rywalizował także w deblu, a jego partnerem będzie Jannik Sinner, a więc lider rankingu ATP. Panowie stworzyli taki sam duet także w poprzedniej edycji turnieju w Niemczech. Wówczas jednak odpadli już po pierwszym meczu. Tym razem chcieli powetować sobie porażkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Courteney Cox zagrała w tenisa z Igą Świątek

Hubert Hurkacz i Jannik Sinner triumfatorami pierwszego seta. Później nadszedł kryzys

Na start przeciwnikami Hurkacza i Sinnera był amerykański duet: Nathaniel Lammons/Jackson Withrow. Mecz od początku był bardzo wyrównany. Lepiej rozpoczęli go jednak zawodnicy pochodzący z USA. Już w pierwszym gemie mieli okazję, by przełamać naszego rodaka, ale ta sztuka im się nie udała. Polak i Włoch wyszli z opresji i szybko wrócili na właściwe tory.

Gra toczyła się punkt za punkt i żadna z par nie była w stanie wywalczyć break pointa. Do czasu. Kluczowy okazał się gem numer dziesięć. Wówczas polsko-włoski duet odebrał podanie rywalom, praktycznie zmiatając ich z kortu. Dość powiedzieć, że wygrali przy serwisie Amerykanów do 0. Tym samym zapisali pierwszy set na własnym koncie - 6:4.

Druga partia miała niemal identyczny przebieg. Tenisiści kolejno zadawali sobie ciosy. O wygranych decydowały detale. Nie mieli jednak problemu z utrzymaniem własnego serwisu, ale znów, do czasu. W końcówce doszło do powtórki z pierwszego seta. Tylko że tym razem break pointa wywalczyli Amerykanie. I go wykorzystali. Miało to miejsce w 11. gemie. Po chwili utrzymali własne podanie, dzięki czemu wygrali seta 7:5 i doprowadzili do super tie-breaka.

Super tie-break na żyletki. Na szczęście wygrany przez Hurkacza i Sinnera

W nim żaden z duetów nie zamierzał odpuszczać. Pierwszą przewagę zyskali Polak i Włoch. Szybko przełamali rywali (2:1), ale nie cieszyli się długo z prowadzenia. Amerykanie potrafili się odgryźć i to przy pierwszej możliwej próbie. Do kolejnego przełamania doszło przy stanie 3:2 dla Hurkacza i Sinnera. Wówczas polsko-włoski duet powiększył przewagę, ale ponownie rywale ją odrobili.

Co więcej, zaczęli przejmować kontrolę nad spotkaniem. Czuli się pewniej i popełniali mniej błędów, przez co dwukrotnie wygrali przy serwisie Hurkacza i Sinnera. Mieli nawet dwie piłki meczowe. Polak i Włoch byli więc o krok od pożegnania z turniejem. Jeden mały błąd mógł o wszystkim zadecydować.

Tego jednak nasz rodak i jego partner nie popełnili. Utrzymali nerwy na wodzy, wyszli z opresji, wyrównali, a po chwili sami wypracowali piłkę meczową i ją natychmiast wykorzystali. Tym samym triumfowali 11-9 i awansowali do kolejnej rundy turnieju. Tam ich przeciwnikami będą Francuzi: Sadio Doumbia i Fabien Reboul.