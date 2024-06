Poznaliśmy dzikie karty do Wimbledonu. Wielkie nazwiska

Iga Świątek (1. WTA) wygrała dotychczas już pięć turniejów wielkoszlemowych. Aż cztery razy triumfowała w Paryżu w Roland Garros, a raz była najlepsza w US Open. Wciąż brakuje jej zwycięstwa w dwóch turniejach wielkoszlemowych: Australian Open oraz Wimbledonie. W tym pierwszym jej najlepszy wynik to półfinał z 2022 roku i wydaje się, że Polka po w końcu sięgnie po trofeum w Melbourne. Gorzej może być ze zwycięstwem w Londynie, bo korty trawiaste nie należą do ulubionych najlepszej tenisistki świata.

Znamy dzikie karty do Wimbledonu. Wielkie nazwiska

Tegoroczna edycja Wimbledonu będzie bardzo mocna. Na razie nie ma informacji, by któraś z najlepszych zawodniczek świata miała opuścić ten turniej.

Mało tego, organizatorzy właśnie poinformowali o dzikich kartach do turnieju. Nie brakuje na tej liście wielkich nazwisk. Są m.in. aż trzy byłe liderki światowego rankingu WTA - Japonka Naomi Osaka (113. WTA), Dunka polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki (114. WTA) oraz Niemka Angelique Kerber (224. WTA). Jakby tego było mało, jest również triumfatorka US Open 2021 i próbująca w tym sezonie wrócić do wysokiej formy - Brytyjka Emma Raducanu (165. WTA). Listę uzupełniają Brytyjki: Heather Watson (198. WTA), Francesca Jones (218. WTA) oraz Japonka Yuriko Lily Miyazaki (147. WTA).

Na liście dzikich kart w rywalizacji panów nie można znaleźć wielkich nazwisk. Przepustki do turnieju głównego otrzymało aż siedmiu Brytyjczyków: Liam Broady (148. ATP), Jan Choinski (177. ATP), Jacob Fearnley (274. ATP), Arthur Fery (249. ATP), Billy Harris (162. ATP), Paul Jubb (292. ATP) i Henry Searle (570. ATP).

Obrońcami tytułu w tym roku będą Czeszka Marketa Vondrousova oraz Hiszpan Carlos Alcaraz, który niedawno wygrał Roland Garros.

Wimbledon odbędzie się w dniach 1-14 lipca.