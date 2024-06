Aryna Sabalenka nie zagra na igrzyskach olimpijskich. To jest jej decyzja!

Jeszcze niedawno prezes Białoruskiej Federacji Tenisowej nie miał żadnych wątpliwości, że Aryna Sabalenka oraz inne tenisistki z tego kraju będą mogły wystąpić na igrzyskach w Paryzu. Kłopotem była oczywiście ich narodowość. Białoruś aktywnie wspiera Rosję i Władimira Putina w bestialskim ataku na Ukrainę. Dlatego też zawodnicy stamtąd muszą być uznani za neutralne w stosunku do wojny. Sabalenka nigdy oficjalnie jej nie potępiła, stąd pojawiły się wątpliwości.

Sabalenka uległa harmonogramowi i zdrowiu

Teraz rozwiała je sama zawodniczka. Podczas rozmowy z dziennikarzami przed turniejem WTA 500 w Berlinie oficjalnie potwierdziła, że musi wycofać się z paryskiej rywalizacji na kortach Roland Garros. Zgodnie z tym, co powiedziała, kwestie polityczne nie mają tutaj żadnej roli. Przede wszystkim chodzi o bardzo napięty harmonogram obowiązkowych turniejów WTA w tym sezonie. To w połączeniu z jej niedawnymi kłopotami zdrowotnymi, skłoniło Białorusinkę do trudnej decyzji. "Ten grafik to dla mnie po prostu za dużo. Zdecydowałam się na taki krok, by lepiej zadbać o swoje zdrowie" - powiedziała trzecia rakieta świata.

Skakanie po nawierzchniach uciążliwością

Dla Sabalenki znaczący wpływ miała również kolejna zmiana nawierzchni. Przypomnijmy, że po sezonie na kortach ceglanych rywalizacja przeniosła się na trawę. W Berlinie właśnie większość zawodniczek "wita" się z kortami trawiastymi, by potrenować przed zbliżającym się Wimbledonem. Na taki krok nie zdecydowała się Iga Świątek, wycofując się przez zmęczenie. Z kolei dwa tygodnie po zakończeniu Wimbledonu rozpoczyna się turniej olimpijski. Ten zaś oznacza powrót na mączkę i na korty Roland Garros.

Tym samym Idze Świątek ubywa niezwykle groźna rywalka w walce o olimpijskie złoto. Sabalenka bardzo chciała pokonać Polkę na paryskich kortach już podczas Roland Garros, ale tam przegrała w ćwierćfinale z Mirrą Andriejewą. Tymczasem nasza reprezentantka po raz czwarty w karierze wygrała cały turniej. Nawet z udziałem Białorusinki byłaby zdecydowaną faworytką. Ale bez niej na drodze szanse Polki jeszcze bardziej wzrosły. Choć oczywiście nie zabraknie wyzwań w postaci Jeleny Rybakiny, czy dobrze wszystkim znanej Naomi Osaki.