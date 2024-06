Iga Świątek goni legendy! Co za widok. Tak wygląda najnowszy ranking WTA

Iga Świątek udowodniła kapitalną formę podczas ostatniego Roland Garros. Choć miała drobne problemy w II rundzie z Naomi Osaką, to z każdym kolejnym starciem grała coraz lepiej. Kibice nie mogli uwierzyć zwłaszcza w to, czego dokonała w IV rundzie, gdy w zaledwie 40 minut pokonała Anastasiję Potapową 6:0, 6:0. Dwa dni później zmierzyła się za to z szóstą rakietą świata i spędziła na korcie nieco ponad godzinę, gdyż zwyciężyła 6:0, 6:2. Po pokonaniu Coco Gauff rozbiła również w finale Jasmine Paolini 6:2, 6:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Mecz POLSKA-HOLANDIA zszokował świat! Najlepsze podsumowanie

Iga Świątek rozpoczyna kolejny tydzień na szczycie. Wiemy, jak wygląda ranking wszech czasów

Nasza zawodniczka konsekwentnie powiększa zatem w ostatnim czasie przewagę nad rywalkami w rankingu WTA. Nie chce dopuścić do sytuacji z ubiegłego roku, kiedy po wpadce w US Open, po 75 tygodniach panowania straciła pozycję liderki. Dwa miesiące później po sukcesie w WTA Finals wróciła jednak szczyt i pozostaje na nim do dziś.

Aktualnie Świątek ma na koncie 11 695 pkt i 3761 pkt przewagi nad drugą Coco Gauff (7934 pkt). Trzecią lokatę zajmuje za to Aryna Sabalenka z dorobkiem 7734 pkt. Sytuacja może się nieco zmienić, gdyż zarówno obie zawodniczki, jak i Jelena Rybakina grają obecnie w zawodach w Berlinie.

Skrócony ranking WTA:

1. Iga Świątek - 11 695 pkt

2. Coco Gauff - 7934 pkt

3. Aryna Sabalenka - 7734 pkt

4. Jelena Rybakina - 5919 pkt

5. Jessica Pegula - 4625 pkt

Świątek rozpoczęła w poniedziałek 108. tydzień w roli liderki światowego rankingu. Tym samym zajmuje obecnie dziewiątą lokatę w zestawieniu wszech czasów, a do będącej nad nią Justine Henin traci już tylko dziewięć tygodni. Na szczycie rankingu znajduje się za to Steffi Graf, która miała pierwszą pozycją przez łącznie 377. tygodni.

Ranking wszech czasów liderek rankingu WTA wg liczby tygodni:

1. Steffi Graf - 377

2. Martina Navratilova - 332

3. Serena Williams - 319

4. Chris Evert - 260

5. Martina Hingis - 209

6. Monica Seles - 178

7. Ashleigh Barty - 121

8. Justine Henin - 117

9. Iga Świątek - 108 *

10. Lindsay Davenport - 98

11. Caroline Wozniacki - 71 *

12. Simona Halep - 64 *

13. Wiktoria Azarenka - 51 *

* - aktywne zawodniczki

Mało tego, 23-latka na nowo buduje również wynik w zestawieniu zawodniczek, które były liderkami bez przerwy. Niedawno wyprzedziła właśnie Azarenkę i okupuje obecnie 24. lokatę, mając na koncie 33. tygodnie z rzędu. Ranking przewodzą Stefii Graf oraz Serena Williams - 186. tygodni z rzędu.

Skrócony ranking wszech czasów liderek wg liczby tygodni z rzędu:

1. Steffi Graf, Serena Williams - 186

3. Martina Navratilova - 156

4. Ashleigh Barty - 114

5. Chris Evert - 113

6. Steffi Graf (2) - 94

(...)

12. Iga Świątek - 75

16. Serena Williams (2) 57

17. Serena Williams (3), Caroline Wozniacki - 49

19. Simona Halep - 48

20. Justine Henin, Lindsay Davenport - 44

22. Martina Hingis, Amelie Mauresmo - 34

24. Iga Świątek (2) - 33

25. Wiktoria Azarenka - 32

Iga Świątek wróci na kort najprawdopodobniej za dwa tygodnie, gdy rozpocznie się Wimbledon. Nie można jednak wykluczyć, że zdecyduje się również na udział w turnieju WTA 500 w Eastbourne, który rozpocznie się tydzień wcześniej. Po wygranym Roland Garros postanowiła nieco odpocząć. "Muszę wycofać się z turnieju w Berlinie, aby odpocząć i zregenerować się" - przekazała.