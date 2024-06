Ważne informacje dla Świątek i Hurkacza. Gwiazdy nie jadą na igrzyska!

Iga Świątek wybitnie zaprezentowała się podczas ostatniego Roland Garros. Mało tego, że po raz czwarty w karierze mogła świętować zdobycie prestiżowego trofeum, to po drodze straciła zaledwie... jednego seta. Jej przewaga nad pozostałymi zawodniczkami była wyraźna, a najbardziej przekonała się o tym w IV rundzie Anastasija Potapowa, która poległa 0:6, 0:6. Dużo gorzej spisał się za to Hubert Hurkacz, który po trzech zwycięstwach musiał uznać wyższość Grigora Dimitrowa.

Dobre wieści dla Świątek i Hurkacza. Chodzi o igrzyska olimpijskie w Paryżu

Mimo wszystko kibice wierzą, że zarówno Świątek, jak i Hurkacz będą w stanie powalczyć o medale na zbliżających się igrzyskach olimpijskich. Liderka światowego rankingu będzie miała duże szanse, gdyż od jakiegoś czasu wiemy, że w rywalizacji nie weźmie udziału Paula Badosa. Teraz dobre informacje dla naszych zawodników przekazał za to prezes Rosyjskiej Federacji Tenisowej Szamil Tarpiszczew. - Andriej Rublow, Karen Chaczanow oraz Ludmiła Samsonowa nie zagrają na IO - poinformował

Nie do końca wiadomo, jaki jest powód absencji dwóch ostatnich tenisistów, natomiast w przypadku Rublowa jest to po prostu zmęczenie. - On potrzebuje regeneracji, grał ostatnio we wszystkich turniejach. Ciało nie jest z żelaza - dodał. Jest to duża strata dla Rosjan, biorąc pod uwagę poprzednie IO w Tokio. Wówczas Chaczanow sięgnął po srebrny medal w grze pojedynczej, natomiast Rublow złoto w grze mieszanej z Anastazją Pawluczenkową.

Jak się okazuje, to jednak nie koniec problemów tamtejszej federacji. Tarpiszczew oznajmił, że wciąż toczą się rozmowy z pozostałymi zawodnikami, by sfinalizować listę zgłoszeniową, która musi być wysłana do 19 czerwca. - Jest to skomplikowane - zaznaczył, czym dał do zrozumienia, że występ kolejnych tenisistów jest zagrożony. Anonimowe źródło podało telewizji Match TV, że chodzi o Darję Kasatkinę oraz właśnie Pawluczenkową.

Najgroźniejszymi rywalkami dla Świątek, które zostały zgłoszone do zmagań, są Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina oraz Coco Gauff. Jeśli chodzi o Hurkacza, to faworytami do zwycięstwa są Jannik Sinner czy Carlos Alcaraz. Nadal nie wiadomo, czy uda się za to wystąpić Novakowi Djokoviciowi. Poza najlepszymi polskimi tenisistami PKOI zgłosił na IO również Magdę Linette oraz Magdalenę Fręch.