Dwa sety w meczu Fręch z obrończynią tytułu. Popisowe zakończenie

Ubiegłoroczny okres gry na kortach trawiastych był dla Magdaleny Fręch (52. WTA) bardzo udany. Polska tenisistka docierała do ćwierćfinałów turniejów rangi WTA 250 w Nottingham i Birmingham. Właśnie od tej pierwszej lokacji zaczęła także grę w tym roku. Do 1/4 finału, co oznacza obronę punktów sprzed dwunastu miesięcy, awansowała po pokonaniu Nao Hibino oraz Tatjanę Marię. Zwłaszcza to drugie zwycięstwo było wartościowe, albowiem odniesione po przegranym pierwszym secie.

Magdalena Fręch walczyła z obrończynią tytułu i deszczem

W ćwierćfinale 26-letnią Łodziankę czekało bardzo trudne zadanie. Po drugiej stronie siatki stanęła rozstawiona z trójką Brytyjka Katie Boutler (30. WTA). To obrończyni tytułu sprzed roku, która na kortach trawiastych czuje się doskonale. To było widać o początku starcia. 30. zawodniczka świata już w pierwszym gemie miała dwa break pointy. Polka zdołała wyjść z opresji, ale i tak to rywalka cały czas dominowała i kontrolowała wydarzenia na korcie. Zdołała przełamać w piątym gemie. Niedługo później nad kortami w Nottingham spadł deszcz.

Przerwa od gry okazała się dość długa - blisko trzygodzinna - ale aura w końcu odpuściła. Boutler kontynuowała dobrą grę i wygrała pierwszego seta 6:2. Na początku drugiej partii zaciął się serwis Brytyjki. Zaczęła popełniać liczne podwójne błędy. Dwa w jednym gemie dały Magdalenie Fręch przełamanie. Polka niespodziewanie stanęła przed szansą wyjścia na 3:0, ale mimo prezentów ze strony rywalki - m.in. zepsuty drive-wolej - doszło do ponownego breaka po długiej grze na przewagę.

Magdalena Fręch mogła żałować niewykorzystanej szansy, zwłaszcza że po tym pogubiła się na korcie. Rywalka returnowała słabo, w środek kortu, ale Polka popełniła dwa proste błędy forehandowe, co sprawiło, że wynik z 2:0 błyskawicznie zrobił się 2:3 z przełamaniem na korzyść Brytyjki.

Sytuacja robiła się trudna, ale w ósmym gemie Łodzianka wywalczyła prowadzenie 40:15 - dwa break pointy. Irytowała się Boulter, albowiem piłka o ostatnie źdźbła trawy zahaczyła o linie po jednym z zagrań rywalki. Brytyjka wzięła sprawy w swoje ręce - wygrywające podanie, a potem akcja serwis+forehand. Wyszła na 5:3. Obrończyni tytułu w popisowy sposób zakończyła ten mecz wynikiem 6:2, 6:4 i awansowała do półfinału. Na wyłonienie rywalki będzie musiała jeszcze poczekać. Będzie to Francesca Jones lub Emma Raducanu.