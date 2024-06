Morderczy bój Magdy Linette. Trzysetowy thriller ciągnął się aż dwa dni

Magda Linette oraz 19-letnia Robin Montgomery stoczyły wczoraj długą, prawie trzysetową walkę. Tylko że no właśnie, prawie. Bowiem przy stanie 7:6 (4), 3:6, 5:5 z perspektywy Polki mecz został nagle przerwany przez zapadające nad kortami w s'Hertogenbosch ciemności. Dziś nasza reprezentantka oraz jej rywalka powróciły do gry, by dokończyć mecz. I zrobiły to. Niestety bez happy endu dla Linette.

