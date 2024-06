To już pewne. Wyjaśniamy, co z rankingiem WTA po wycofaniu się Igi Świątek

Iga Świątek nadal odczuwa trudy zmagań w Roland Garros, gdzie sięgnęła po czwarty w karierze tytuł. Z tego powodu podjęła niełatwą decyzję dotyczącą startu w turnieju w Berlinie. "Muszę się wycofać, aby odpocząć i zregenerować siły" - przekazała. Można się zastanawiać, jakie będzie miało to przełożenie na ranking WTA. Polka nie ma większych powodów do obaw, co nie oznacza, że przed startem Wimbledonu nie ma o co grać.

