Co za sensacja! Znana tenisistka rozbita w 70 minut

Marta Kostiuk to 17. tenisistka w najnowszym notowaniu rankingu WTA, co czyni ją najwyżej notowaną zawodniczką z Ukrainy. Kostiuk podchodziła do turnieju WTA 250 w Nottingham jako tenisistka rozstawiona z "dwójką". W pierwszej rundzie trafiła na swoją rodaczkę, znajdującą się w drugiej setce rankingu. I tam doszło do ogromnej niespodzianki, bo Kostiuk przegrała 3:6, 3:6. To dobre informacje m.in. dla Magdaleny Fręch, która jest już w drugiej rundzie w Nottingham.

