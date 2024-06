Internet aż płonie po tym, jak pokazała się Iga Świątek! [WIDEO]

1 - tyle setów przez cały Roland Garros straciła Iga Świątek (1. WTA), która w sobotnie popołudnie po raz czwarty triumfowała w Paryżu. Tak naprawdę jednym zagrożeniem dla Polki na francuskich kortach okazała się Naomi Osaka (134. WTA). Przez moment wydawało się, że powracająca do gry Japonka ogra faworytkę, jednak finalnie to Świątek wykazała się zimną krwią i zwyciężyła 7:6(1), 1:6, 7:5. Potem do końca turnieju żadna z rywalek nie zdołała jej zagrozić. Finałowa wygrana 6:2, 6:1 z Jasmine Paolini była tylko wisienką na torcie.

Zobacz wideo Iga Świątek przyciąga tłumy na Roland Garros. Co za kolejki!

Co za stylizacja Świątek! Fani aż pieją z zachwytu

- Ona ma idealną grę. Jej uderzenia po ziemi są doskonałe, technika nienaganna, porusza się niesamowicie. Na ziemi jej forhend odbija się wysoko. Jeśli spróbujesz wcześnie zaatakować piłkę, jest to bardzo ryzykowne, a jeśli cofniesz się, wow… Jej przygotowanie sprawia, że po obu stronach nie można przewidzieć, gdzie zagra, na forhendzie czy na bekhendzie może zagrać krosa lub wzdłuż linii. Nie chciałabym się z nią spotkać - mówiła o formie Świątek legendarna Martina Navratilova w wywiadzie dla "L'Equipe".

Żeby tradycji stało się zadość, dzień po finale - w niedzielę - Iga Świątek wzięła udział w oficjalnej sesji zdjęciowej, podczas której brylowała na paryskich ulicach ze zdobytym pucharem. Zdjęcia i filmy z wydarzenia błyskawicznie pojawiły się w sieci na różnych serwisach i profilach. Czterokrotna mistrzyni Roland Garros postawiła na przepiękną, elegancką stylizację. Jasną bluzkę o niecodziennym kroju połączyła z granatowymi spodniami oraz czerwonymi szpilkami.

Fani w mediach społecznościowych nie mogli nachwalić się stroju Polki. "Wyglądasz po prostu obłędnie. Hipnotyzujesz. Co za klasa i szyk", "Ona zawsze wygląda cudownie", "Co to za modelka?", "Stylizacja w punkt! Włosy, makijaż, wszystko", "Jedna z najładniejszych eleganckich fotek Igi. Naturalna uroda podkreślona makijażem i ubraniem" - to tylko niektóre komentarze kibiców, którym przypadła do gustu stylizacja 23-latki.

- W tym roku od początku planowałyśmy zrezygnować z sukienki i zdecydować się na spodnie. Wyzwaniem było inne tło niż wieża Eiffla, bo sesja odbyła się na obiekcie Rolanda Garrosa. Chciałyśmy przez stylizację wyeksponować paryski szyk, podkreślić kobiecość Igi, ale też pozwolić jej czuć się w pełni swobodnie w wygodniejszym wariancie - mówiła menedżerka Igi Świątek - Alina Sikora - w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl, który dowiedział się, że projektantką spektakularnego stroju 23-latki jest Polka Magda Butrym. To właśnie ona przygotowała dla Świątek również słynną już czerwoną suknię, w jakiej ta wystąpiła przed rozpoczęciem zeszłorocznego WTA Finals.