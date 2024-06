A jednak! Sabalenka już się nie kryje. To z nim spędza wakacje

Aryna Sabalenka była stawiana w gronie faworytek do zwycięstwa na Roland Garros, jednak rywalizację skończyła już na ćwierćfinale. Sensacyjne zwycięstwo nad Białorusinką odniosła 17-letnia Rosjanka Mirra Andriejewa, wygrywając 6:7 (5), 6:4, 6:4. W trakcie spotkania 26-latka zmagała się z problemami zdrowotnymi. Dwukrotnie prosiła o przerwę, po czym zażywała środki przeciwbólowe, aby pozostać w grze. Ostatecznie musiała pożegnać się z Wielkim Szlemem w Paryżu. Konsekwencją porażki była również utrata pozycji wiceliderki rankingu na rzecz Coco Gauff.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek przyciąga tłumy na Roland Garros. Co za kolejki!

Sabalenka wybrała się na wakacje. Towarzyszy jej nowy partner?

- Pod względem fizycznym przeżywałam dzisiaj trudne chwile na korcie. To było dla mnie wyzwanie, gdyż od kilku dni byłam chora na grypę żołądkową. Tak, trwało to kilka dni. Zrobiłam, co mogłam, żeby sobie z tym poradzić - mówiła w dniu meczu Sabalenka, po czym dodała kilka słów w mediach społecznościowych. "To był trudny dzień na korcie, ale opuszczam Paryż z podniesioną głową i zmotywowana, by wrócić silniejsza. Dziękuję Roland Garros za całą miłość i wsparcie, za rok znowu zatańczymy! Au revoir" - uzupełniła.

Zaraz po porażce trzecia obecnie rakieta świata wybrała się na zasłużone wakacje do Grecji. Na Instagramie chwaliła się wieloma zdjęciami. Na jedynym z nich widniał pewien mężczyzna. Okazuje się, że jest to Georgios Frangulis - właściciel marki Oakberry, z którą tenisistka współpracuje od początku tego roku. Firma Greka zajmuje się produkcją zdrowej żywności, a jej placówki znajdziemy na całym świecie.

Sabalenka i jej nowy partner screen https://www.instagram.com/arynasabalenka

Wszystko wskazuje na to, że Frangulis jest nowym partnerem Aryny Sabalenki. Grek kibicował jej m.in. w finale turnieju w Madrycie, kiedy przegrała z Igą Świątek. Ponadto w sieci krąży filmik, jak podczas jednego z treningów szef Oakberry daje zawodniczce namiętnego buziaka. Para była widziana również podczas Grand Prix Emilli-Romanii w Formule 1. Georgios Frangulis jest wielkim fanem motoryzacji, a czasami nawet sam startuje w wyścigach samochodowych.

Ostatnio Białorusinka zapowiedziała, że wystartuje w turnieju WTA 500 na kortach trawiastych w Berlinie. Zawody odbędą się w dniach 17-24 czerwca, czyli dwa tygodnie przed Wimbledonem.