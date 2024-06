Ile Iga Świątek zarobiła na Roland Garros? Nie uwierzycie!

W ostatnim czasie trudno jakkolwiek analizować poszczególne mecze Igi Świątek. A to dlatego, że Polka praktycznie we wszystkich starciach dominuje rywalki na każdej płaszczyźnie. Wyjątkiem było spotkanie drugiej rundy Roland Garros, kiedy jej przeciwniczką była Naomi Osaka. Japonka otarła się o zwycięstwo, jednak ostatecznie to Świątek uciekła spod topora i wygrała 7:6(1), 1:6, 7:5. W kolejnych meczach na wielkoszlemowym turnieju w Paryżu po prostu nie miała sobie równych.

Ile Świątek zarobiła na Roland Garros? Horrendalnie wysoka kwota

Zwieńczeniem kapitalnej gry był finał, w którym w nieco ponad godzinę rozprawiła się z Jasmine Paolini, wygrywając 6:2, 6:1. Tym samym 23-latka włożyła do gabloty czwarty tytuł Roland Garros. - Jeszcze nie miałam czasu się pocieszyć, odkąd zeszłam z kortu. Ale w zeszłym roku czułam więcej ulgi niż pozytywnych emocji, a w tym roku czuję, że zrobiłam świetną robotę, że wygrałam tyle turniejów na mączce i w ogóle tyle ważnych turniejów, że w pewnym sensie dominowałam. Jestem z siebie ogromnie dumna i na pewno pocieszę się trochę bardziej niż w zeszłym roku - przyznała w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl.

Zwycięstwo na francuskich kortach to nie tylko sportowy prestiż i punkty do rankingu WTA, ale i również wielkie pieniądze. Za triumf na Roland Garros Iga Świątek zarobiła aż 2,4 miliona euro, czyli ponad 10,3 miliona złotych! Włoszka, która przegrała sobotni finał, zgarnęła połowę tej sumy, czyli 1,2 miliona euro.

Ciekawostką jest fakt, że tegoroczny Roland Garros miał największą pulę nagród, która wyniosła aż 53 478 000 euro. Taka sama kwota trafi na konto zwycięzcy w rywalizacji panów. W niedzielę o godz. 14:30 rozpocznie się finałowe spotkanie pomiędzy Carlosem Alcarazem a Alexandrem Zverevem. Przed rokiem na konta triumfatora i triumfatorki paryskiego Wielkiego Szlema trafiło po 2,3 miliona euro.

Jakie plany ma Iga Świątek tuż po kolejnym wielkim zwycięstwie? - Na pewno się pocieszę. Jutro będę w Paryżu, jest też mój tata i pewnie porobię coś fajnego. Dla mnie największą celebracją będzie to, że będę miała kilka tygodni bez meczu, bo ten sezon jest intensywny - mówiła zaraz po zakończeniu sobotniego finału.