Takiej opinii o Świątek nikt się nie spodziewał. "Wiele do poprawy"

Iga Świątek po raz kolejny udowodniła, że nie ma sobie równych na paryskich kortach imienia Roland Garros. Polka sięgnęła po czwarty tytuł - a trzeci z rzędu - po pokonaniu w finale Jasmine Paolini 6:2, 6:1. 23-letnia tenisistka z Raszyna została drugą zawodniczką w historii po Serenie Williams, która w jednym roku wygrała "tysięczniki" w Madrycie, Rzymie oraz wielkoszlemowy Roland Garros.

Na Świątek po tym zwycięstwie spadła lawina komplementów, a niektórzy już wyrokują, że pobije ona rekord Chris Evert w liczbę wygranych paryskich szlemów. Amerykanka wygrywała siedmiokrotnie. Polka na nawierzchni ziemnej nie ma sobie równych, co udowodniła w tym roku. - Ona ma idealną grę. Jej uderzenia po ziemi są doskonałe, technika nienaganna, porusza się niesamowicie - analizuje Martina Navratilova w wywiadzie dla "L'Equipe". - Na ziemi jej forhend odbija się wysoko. Jeśli spróbujesz wcześnie zaatakować piłkę, jest to bardzo ryzykowne, a jeśli cofniesz się, wow… Jej przygotowanie sprawia, że po obu stronach nie można przewidzieć, gdzie zagra, na forhendzie czy na bekhendzie może zagrać krosa lub wzdłuż linii. Nie chciałabym się z nią spotkać - śmiała się legendarna tenisistka.

Navratilova nie ma wątpliwości, że Świątek będzie dominować na mączce, ale sygnalizuje, że jeśli Polka chce przenieść to także na inne nawierzchnie, wciąż ma pole do poprawy w swojej grze. - Nigdy nie będzie tak dominująca jak na ziemi, ale mówimy o mistrzyni i ma naprawdę sporo do poprawy. Na innych nawierzchniach, np. na trawie, jest to jednak trudniejsze. Aby stać się bardziej kompletna, musi robić postępy przy siatce - podkreśla.

- Grając w ten sposób, może wygrać też gdzie indziej, wygrała US Open (w 2022 r.), ale może jeszcze więcej, poszerzając swój zakres. Podobnie jak Novak Djoković: początkowo grał w zasadzie tak samo jak Iga, ale rozwinął swoją grę w ataku i umiejętność dojścia do siatki. Oznacza to, że można to zrobić, jeśli poświęci się czas. Wiem, że już nad tym pracuje... Teraz musi wdrożyć to w rywalizacji - podkreśliła Navratilova.