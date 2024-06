Alcaraz - Zverev. O której finał Roland Garros 2024? [TRANSMISJA, WYNIK NA ŻYWO]

W sobotę poznaliśmy mistrzynię Roland Garros. Po raz czwarty w karierze, a trzeci z rzędu została nią Iga Świątek. Polka bez większych problemów rozprawiła się z Jasmine Paolini, oddając jej zaledwie trzy gemy. "gIGAntka!", "Dziewczyna z innego świata", "Panie i Panowie, żyjemy w czasach Igi Świątek - doceniajmy to i nie pozwólmy, by nam kiedyś jej sukcesy spowszedniały" - zachwycali się eksperci. Zwycięstwo 23-latki nie oznacza jednak końca emocji we Francji. Teraz na kibiców czeka finał męskiej rywalizacji singlowej.

Roland Garros finał mężczyzn. O której mecz Carlos Alcaraz - Alexander Zverev?

W spotkaniu o tytuł zmierzą się dwaj giganci tenisa. Mowa o Carlosie Alcarazie, a więc trzeciej rakiecie świata i Alexandrze Zverevie, czwartym zawodniku rankingu ATP. Obaj stoczyli wiele zaciętych bojów, by dotrzeć do finału. Niemiec rozegrał dwa pięciosetowe mecze, a Hiszpan jeden. W pozostałych spotkaniach szybciej rozprawiali się z rywalami, a ci byli naprawdę wymagający.

Alcaraz pokonał m.in. Stefanosa Tsitsipasa czy przyszłego lidera rankingu Jannika Sinnera. Z kolei Zverev po drodze wyeliminował króla Roland Garros Rafaela Nadala. Rozprawił się też z Holgerem Rune czy Casperem Ruudem.

Trudno będzie wskazać faworyta tego starcia. Obaj panowie znakomicie się znają. Mierzyli się już dziewięciokrotnie. Lepszym bilansem może pochwalić się Niemiec - pięć zwycięstw. Po raz ostatni rywalizowali w Indian Wells w 2024 roku. Wówczas Hiszpan wygrał dość gładko, bo 6:3, 6:1. Wydaje się, że teraz aż tak łatwo nie będzie.

Zverev zrobi wszystko, by wywalczyć pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. Już raz miał taką możliwość - w 2020 roku przy okazji US Open, ale poległ w finale. Ewentualne zwycięstwo miałoby dla niego podwójne znaczenie. W końcu to na kortach we Francji w 2022 roku doznał poważnej kontuzji stawu skokowego, która wyeliminowała go nie tylko z półfinału turnieju, ale i z reszty sezonu.

Wydaje się jednak, że nieco większe szanse na zwycięstwo daje się Alcarazowi, który wie, jak wygrywać w wielkoszlemowych finałach. Na koncie ma dwa tytuły - Wimbledon (2023) i US Open (2022). Wygrana we Francji pozwoliłaby mu nie tylko dopisać triumf na kortach ziemnych, ale i wskoczyć na drugie miejsce w rankingu ATP.

Alcaraz - Zverev. O której finał Roland Garros 2024? [TRANSMISJA, WYNIK NA ŻYWO]

Finałowy mecz Carlos Alcaraz - Alexander Zverev odbędzie się już w niedzielę 9 czerwca. Początek starcia zaplanowano na godzinę 14:30. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Eurosport 1. Stream będzie również dostępny w Eurosporcie Extra w Playerze. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.