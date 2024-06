Raducanu zdecydowała się na drastyczny krok. To koniec

Swego czasu Emma Raducanu była uważana za jedną z najlepszych tenisistek młodego pokolenia. Nic dziwnego, skoro Brytyjka rumuńsko-chińskiego pochodzenia w 2021 roku w wieku zaledwie 18 lat sięgała po tytuł US Open. Jej dynamiczną karierę wyhamowały jednak kontuzje, przez co obecnie zawodniczka zajmuje dopiero 205. miejsce w światowym rankingu.

Brytyjczycy nie mają wątpliwości. Emma Raducanu rozstała się z miliarderem

Wydawało się, że 21-latka weźmie udział w Roland Garros, który w sobotę już po raz czwarty wygrała Iga Świątek. Tak się jednak nie stało. Raducanu nie przystąpiła nawet do kwalifikacji, co spotkało się z negatywnym odbiorem w jej kraju. Tenisistce często zarzuca się, że bardziej angażuje się we współprace reklamowe niż rywalizację sportową.

Gdyby tego było mało, ostatnio brytyjskie media rozpisują się na temat jej życia prywatnego. Z ustaleń "The Sun" wynika, że Emma Raducanu rozstała się z Carlo Agostinellim. Para zaczęła spotykać się w maju zeszłego roku. Zakochanych widziano mi.in. podczas Tygodnia Mody w Paryżu. Partner tenisistki to syn biznesmena Roberta Agostinelliego, który dorobił się wielkiej fortuny jako współzałożyciel i prezes firmy Rhone Group zajmującą się prywatnymi kapitałami. Jego majątek wycenia się na 780 milionów funtów.

Ponoć związek 21-latki z o dwa lata starszym miliarderem rozpadł się jeszcze przed tym, jak Carlo Agostinelli wyjechał do Kalifornii, aby studiować na Uniwersytecie Stanforda. Para przestała wzajemnie obserwować się na profilach Instagram. Co więcej, Raducanu zablokowała byłego chłopaka. Według "The Sun" oficjalnie to tenisistka ucięła relację.

"Emma ma 2,4 miliona obserwujących na Instagramie, ale Carlo nie jest już jednym z nich. Wygląda na to, że ich związek dobiegł końca" - przekazuje informator angielskiej gazety, która dodaje, że już na początku tenisowej kariery Raducanu "zakazano mieć chłopaków". - Moi rodzice byli temu bardzo przeciwni, ponieważ przeszkadzało to w treningu - mówi Brytyjka, cytowana przez wymienione źródło.

- Czuję się dobrze. Gram dobrze i trenuję naprawdę ciężko. Robię wiele dobrych rzeczy i wiem, że to się wydarzy. Jeśli nie ten Wimbledon, to następny. Nikt nigdy nie wie, kiedy nastąpi zwycięstwo. W moim przypadku wszystko zmierza w dobrym kierunku. Ufam sobie i nie mogę doczekać się gry przed własną publicznością - mówiła pod koniec maja tenisistka odnośnie swojej przyszłości.