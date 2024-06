Zamieszanie z ceremonią Świątek. Niewiarygodne, co zrobiły legendy. "Znienawidzi mnie"

Iga Świątek jest królową mączki, co udowodniła i w tym roku. Wygrała w Madrycie, Rzymie, a w sobotnie popołudnie po raz czwarty w karierze zgarnęła tytuł Roland Garros. W finale bez większych problemów rozprawiła się z Jasmine Paolini - 6:2, 6:1. Dzięki temu nie tylko zgarnęła fortunę, ale i dopisała kolejne cenne punkty do rankingu WTA. Jej przewaga nad drugą Coco Gauff wynosi niespełna... cztery tysiące punktów!

REKLAMA

Zobacz wideo Oto następczyni Igi Świątek?

- Ta wygrana wspaniale smakuje. Lepiej niż ta w zeszłym roku. Wykonałam super pracę, jestem z siebie bardzo dumna - mówiła Świątek przed kamerami TVN-u. Tuż po meczu Polka otrzymała trofeum z rąk dwóch legend, Chris Evert i Martiny Navratilovej, 18-krotnych triumfatorek wielkoszlemowych. I choć ceremonia przebiegła sprawnie, to okazuje się, że wcześniej doszło do małego zamieszania z legendarnymi tenisistkami w roli głównej.

Wyjątkowy gest Navratilovej przed ceremonią wręczania nagród. Nie tylko Świątek może jej podziękować

Przed rokiem trofeum Idze Świątek wręczała Evert. W tym roku organizatorzy postanowili zmienić obsadę i zasugerowali, by puchar dla zwycięzcy przekazała Navratilova. Kobieta zgodziła się, ale przy okazji zdobyła się na wyjątkowy gest.

Nie od dziś wiadomo, że Evert i Navratilova są wielkimi przyjaciółkami. W ostatnich miesiącach zmagały się z poważnymi chorobami i wzajemnie się wspierały. W tym roku wypada 50. rocznica pierwszego triumfu Evert w karierze. Navratilova chciała uczcić wyczyn przyjaciółki i poprosiła ją, by ta towarzyszyła jej na scenie Roland Garros podczas wręczania trofeum.

O kulisach sprawy poinformował jeden z dziennikarzy. "Znienawidzi mnie, że to napisałem. Martina miała wręczyć trofeum zwyciężczyni, ale uznała za stosowne, aby w 50. rocznicę pierwszego triumfu Evert dołączyła do niej. Co za cudowny gest. Ta dwójka jest po prostu najlepsza" - wyjawił Jon Wertheim na X.

Kilka godzin później te informacje potwierdziła sama zainteresowana. Co więcej, Evert podziękowała przyjaciółce za szansę. "Hojna i troskliwa. To właśnie moja przyjaciółka Martina!" - napisała tenisistka, dodając na końcu wymowną emotikonę serduszka.

Gest Navratilovej zrobił spore wrażenie na internautach. "Wasza przyjaźń jest piękna", "Kocham Was obie. Cudowne tenisistki i kobiety" - to tylko kilka z wielu komentarzy. Z pewnością ten gest miał też spore znaczenie dla samej Świątek. W końcu możliwość odebrania nagrody z rąk dwóch legend nie zdarza się często.

Legendy tenisa w akcji

Navratilova i Evert w ostatnim czasie połączyły siły i sprzeciwiały się organizacji turnieju WTA Finals w Rijadzie. Na łamach "Washington Post" opublikowały nawet list otwarty do WTA. "W tym kraju kobiety dalekie są od życia w państwie równości i są własnością mężczyzn. Nie ma ustępstw wobec ruchu LGBTQ, który jest kryminalizowany i którego członkom również grozi kara śmierci za orientację seksualną" - czytamy.

Teraz przed Świątek chwila odpoczynku. Do gry wróci najprawdopodobniej w połowie czerwca, kiedy to wystartuje w turnieju WTA w Berlinie. Polka pojawiła się na liście zgłoszonych tenisistek. Tym turniejem rozpocznie sezon na trawie. W seniorskiej karierze nie odnosiła zbyt wielu sukcesów na tej nawierzchni. Najdalej na Wimbledonie dotarła do ćwierćfinału - 2023.