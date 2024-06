Polska mikstura na kaca uratowała Alcaraza. "Środek zapobiegawczy"

W piątek Carlos Alcaraz pokonał Jannika Sinnera 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 po ponad czterech godzinach gry i awansował do pierwszego w swojej karierze finału Roland Garros. Tym samym w wieku 21 lat skompletował finały wielkoszlemowe na wszystkich trzech nawierzchniach, stając się najmłodszych zawodnikiem w historii. Na twardym korcie dokonał tego w 2022 r. w US Open, a rok później na trawie w Wimbledonie - oba te mecze wygrywał.

Specjalna mikstura uratowała Alcaraza. "Środek zapobiegawczy"

Zarówno Hiszpan, jak i Włoch w tym długim pojedynku mieli problemy fizyczne. Już w trzecim secie zaczęły łapać ich skurcze. - Widziałem, jak trochę się męczył. Miałem skurcze… Jannik też w 3 secie. Z zeszłorocznego meczu z Djokoviciem nauczyłem się, bo byłem w tej samej pozycji, co dzisiaj. Wiem, że w takich momentach trzeba zachować spokój i grać dalej, bo skurcze miną. W trzecim secie było trochę dziwnie. Czwarty i piąty set to naprawdę dobre punkty i świetny tenis. Jestem szczęśliwy z tego jak dzisiaj zagrałem - mówił po meczu Hiszpan, nawiązując do sytuacji sprzed roku, gdy w półfinale z Novakiem Djokoviciem jego ciało całkowicie zesztywniało. "Nie mogę, nie mogę!" - krzyczał wówczas w kierunku swojego zespołu.

Hiszpański portal Relevo poinformował, że w tym roku Carlosa Alcaraza uratowała specjalna mistura - sok z ogórków! - Ocet zawarty w ogórkach może zatrzymać sygnały nerwowe, które powodują kurczenie się zmęczonych mięśni, powodując w ten sposób skurcze - przyznawała na ich łamach Amanda Sanchez, specjalistka ds. odżywiania.

W pewnym momencie jego fizjoterapeuta Juanjo Moreno dał butelkę jednemu z chłopców od podawania piłek, aby mógł zanieść ją Carlitosowi. - Są to małe butelki z sokiem z ogórków kiszonych, solą i witaminami, on bierze to jako środek zapobiegawczy na ewentualne skurcze - potwierdził sztab dwukrotnego mistrza olimpijskiego. "Roland Garros to pierwszy turniej, na którym Alcaraz pije sok z ogórków kiszonych, ale prawda jest taka, że jest to coraz powszechniejsza praktyka w elitarnym sporcie" - podkreśla portal "Relevo".

W Polsce sok z koszonych ogórków uważany jest przede wszystkim za doskonałe lekarstwo na kaca na drugi dzień po zakrapianej imprezie. Jednak wielu sportowców uważa to za naturalny napój izotoniczny.

Finał Roland Garros mężczyzn odbędzie się w niedzielę o godz. 15:00. Rywalem Carlosa Alcaraza będzie Alexander Zverev.