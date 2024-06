Cały świat zachwycił się Igą Świątek. "L'Equipe" przebił wszystkich

Eksperci przed finałem tegorocznej edycji Roland Garros nie dawali wielkich szans rewelacji turnieju Jasmine Paolini w starciu z Igą Świątek, która zmierzała po trzecie zwycięstwo z rzędu - a czwarte w sumie - na paryskich kortach. Włoszka kroku liderce rankingu potrafiła dotrzymać jedynie w pierwszych gemach. Wyszła nawet na prowadzenie 2:1 z przełamaniem, ale od tego momentu na korcie rządziła już tylko Iga Świątek. Polka wygrała dziesięć gemów z rzędu - zatrzymała się dopiero przy wyniku 6:2, 5:1, ale chwilę później i tak mogła cieszyć się z kolejnego zwycięstwa w stolicy Francji. Dokonała tego w 68 minut, zachwycając nie tylko polskich kibiców, ale także cały świat.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz chwali debiutanta: Nie zabierajmy mu pewności siebie

Cały świat zachwyca się Igą Świątek. "Historyczny hat-trick"

Spory tytuł "GIGA ŚWIĄTEK" wita odwiedzających stronę francuskiego dziennika sportowego "L'Equipe". Sprawy tamtejszej reprezentacji narodowej przed Euro 2024 są tego dnia na dalszym planie. "Świątek wygrywa 6:2, 6:1 i wygrywa swojego czwartego Rolanda Garrosa! Bezlitosna od początku (18 winnerów do 7) Polka nie dawała już nadziei Włoszce, która ostro ukłoniła się w swoim pierwszym finale Wielkiego Szlema." - podkreślają.

Co piszą o triumfie Polki inne francuskie portale? "Historyczny hat-trick Świątek" - zauważa tamtejszy oddział Eurosportu. "Trzecia z rzędu koronacja Igi Świątek. Miażdżące zwycięstwo nad Jasmine Paolini. Była o wiele, wiele za silna" - podkreślają w artykule. "Iga Świątek koronowana po raz czwarty" - pisze "Le Parisien".

Piąty tytuł wielkoszlemowy liderki rankingu podkreślany jest zresztą na całym świecie. "Świątek nie ma litości i przedłuża swoją dynastię w Paryżu" - to z kolei hiszpański portal puntodebreak.com. "Jasmine Paolini dała z siebie wszystko, by zaskoczyć w Paryżu, jednak dominacja Polki nie rozumie złudzeń i nadziei i po wyrównanym początku zmusza Włoszkę do uklęknięcia przed jej supremacją" - czytamy. "Świątek pada na kolana, najmłodsza zawodniczka, która w erze Open zdobyła cztery tytuły. Co za zawodniczka!" - zachwyca się "The Guardian".

Iga Świątek stała się teraz drugą zawodniczką w historii po Serenie Williams, która w jednym sezonie wygrała turnieje w Madrycie, Rzymie i Paryżu.