Wielki sukces młodego Polaka. Tomasz Berkieta zanotuje potężny awans

Występy w finale juniorskiego wielkiego szlema są już klątwą polskich tenisistów. Na samym finiszu rozgrywek przegrywali już Marcin Gawron i Jerzy Janowicz. W sobotę dołączył do nich Tomasz Berkieta - nadzieja polskiego tenisa. I choć młody tenisista przegrał w finale z Kaylanem Bigunem (6:4, 3:6, 3:6) to i tak może być zadowolony ze swojego występu. Czeka go wielki awans w juniorskim rankingu ITF.

3 Eurosport Otwórz galerię Na Gazeta.pl