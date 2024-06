Polak walczył w finale Roland Garros. O wszystkim zdecydował trzeci set

Marcin Gawron i Jerzy Janowicz - to dotychczasowi polscy finaliści juniorskich turniejów wielkoszlemowych w singlu wśród chłopców. Wszystkie trzy pojedynki zostały jednak przegrane (Janowicz grał w nich dwukrotnie w latach 2007-08), więc Tomasz Berkieta w tegorocznej edycji Roland Garros miał okazję, aby stać się pierwszym reprezentantem Biało-Czerwonych z tytułem wielkoszlemowym w tej kategorii. 17-latek w półfinale obronił trzy piłki meczowe i po blisko trzech godzinach gry zdołał pokonać 7:6, 4:6, 7:6(4) Lorenzo Carboniego z Włoch.

Finał Rolanda Garros dla Berkiety to wynik trochę niespodziewany, albowiem mączka dotychczas nie należała do jego ulubionych nawierzchni, młody Polak lepiej czuje się na szybkich. - To faktycznie przełamanie własnej słabości. W sezon na mączce wszedłem tragicznie. Cieszę się, że udało mi się jakoś opanować nerwy, emocje związane z mączką. I grać jak najlepiej - mówił polskim dziennikarzom po półfinałowym zwycięstwie. Być może to efekt współpracy z Piotrem Sierzputowskim, który doprowadził Igę Świątek pierwszego zwycięstwa w Paryżu w 2020 r.

Dominacja Polaka w pierwszym secie. Imponował serwisem

W sobotę polski tenisista musiał błyskawicznie się zregenerować po trudnym piątkowym meczu, bo na kort Simonne Mathieu na finałowe starcie wyszedł tuż po godz. 13. Mierzył się z rozstawionym z piątką Kaylanem Bigunem ze Stanów Zjednoczonych i to Amerykanin był faworytem tego spotkania. W półfinale ograł wicelidera rankingu juniorów Joela Schwaerzlera.

Początek pojedynku był bardzo spokojny. Dominowały serwis i dość krótkie wymiany. Bigun starał się przedłużać grę i korzystać ze swojej przewagi, wynikającej z leworęczności. Przy stanie 2:2 zagrał jednak fatalnego gema serwisowego. Popełnił podwójny błąd, źle zachował się wolejem przy siatce, a z tego skorzystał Polak, który jako pierwszy uzyskał przewagę przełamania. Przy takich walorach serwisowych Berkiety - często serwuje z prędkością ponad 200 km/h - to olbrzymi atut. Potrafi jednak także dobrze zrotować piłkę, nadając jej wysoki kozioł. Co istotne, Polak robił to także pod dużą presją przy break pointach dla rywala, a także gdy musiał zamknąć pierwszą partię na 6:4 w 40 minut.

Polak nie wykorzystał szans

Otwarcie drugiego seta było bardzo istotne, albowiem Polak miał aż cztery szanse breakpointowe, ale po długim gemie na przewagi Bigun utrzymał podanie. To go wzmocniło i mógł czekać na słabszy moment swojego rywala. Ten niestety nadszedł. Berkieta popełnił kilka błędów, nie pomogło także pierwsze podanie, co skutkowało przełamaniem - pierwszym na korzyść Amerykanina w tym meczu, który dominował na korcie w tej fazie meczu. Wyraźnie podniósł poziom gry i setem wygranym 6:3 doprowadził do wyrównania.

Kilkukrotnie w tym meczu Berkietę zaskakiwał return rywala, który spadał po nogi Polaka. Ten nie reagował odpowiednio po serwisie, wpadając na piłkę. Taka akcja dała Amerykaninowi break pointa, przy którym warszawiak popełnił podwójny błąd. Sytuacja zrobiła się bardzo trudna, Berkecie coraz trudniej było dobrze ustawić się na nogach, zwłaszcza do niskich uderzeń. We znaki dawały się wcześniejsze maratony. Coraz częściej podpierał się rakietą.

Polakowi brakowało też wyrachowania. Za łatwo oddawał niektóre punkty, zbyt szybko chciał kończyć wymiany, co było wodą na młyn dla rywala. Berkieta walczył jak lew, obronił trzy piłki meczowe, ale po niecałych dwóch godzinach to Amerykanin wygrał 4:6, 6:3, 6:3 i został juniorskim mistrzem Roland Garros. Polska na taki tytuł w męskim tenisie musi jeszcze poczekać, ale dla 17-latka, który za miesiąc będzie pełnoletni, to i tak największy sukces w karierze, po którym należy gratulować.