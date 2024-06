O której finał Roland Garros 2024? Kiedy Iga Świątek rozegra mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, DZISIAJ]

18 - tyle meczów z rzędu od końcówki kwietnia wygrała Iga Świątek, która przez cały maj ani razu nie schodziła z kortu pokonana. Po imponujących triumfach w Madrycie i Rzymie świetną formę Polka przeniosła na Roland Garros. W drodze do finału paryskiego turnieju straciła zaledwie jednego seta. I to już w meczu drugiej rundy, kiedy mierzyła się z powracającą do gry Naomi Osaką, która niegdyś była liderką rankingu WTA. W kolejnych meczach Świątek po prostu deklasowała wszystkie rywalki.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek przyciąga tłumy na Roland Garros. Co za kolejki!

"Polski finał" Roland Garros. O której mecz Świątek - Paolini dzisiaj?

W półfinale nasza zawodnika rozprawiła się z Coco Gauff, wygrywając 6:2, 6:4. Dzięki temu zagra o czwarty w karierze tytuł Roland Garros. - Kiedy pierwszy raz tu wygrywałam, panował Covid, więc siedziałam w hotelu. Teraz staram się trochę mieszać, wychodzić do ludzi, ale nie wpadać w rutynę. Mimo wszystko staram się pozostać w swojej bańce i znaleźć odpowiedni balans - przyznała Polka w popołudniowy czwartek, kiedy jeszcze nie znała rywalki w finale.

A została nią Jasmine Paolini, która na ten moment zajmuje 15. miejsce w rankingu WTA. Co prawda rywalka Świątek występuje pod włoską flagą, jednak jej mama i babcia są Polkami. Paolini już niejednokrotnie chwaliła się umiejętnościami z języka Polskiego. - Jestem bardzo zadowolona, że dzisiaj wygrałam i będzie wesoły dzień - mówiła po polsku w wywiadzie dla Eurosportu. Dlatego też tegoroczny finał Roland Garros będzie nieco "polski". W półfinale Włoszka ograła Mirrę Andriejewę (38. WTA) 6:3, 6:1.

Jakie relacje mają Jasmine Paolini i Iga Świątek? - Znamy się z Igą, staram się z nią rozmawiać po polsku, ale to niełatwe. Jestem nieco nieśmiała, nie czuję się pewnie w tym języku, ale gdy któraś z nas wygrywa tytuł, to sobie gratulujemy. Ona zrobiła to choćby po Dubaju, życzy mi też powodzenia, gdy spotykamy się w szatni - mówiła rywalka Polki podczas konferencji prasowej. Do tej pory obie zawodniczki grały ze sobą dwukrotnie. W każdym z tych starć Iga Świątek schodziła z kortu jako zwyciężczyni. Jak będzie tym razem?

Świątek - Paolini. O której finał Roland Garros 2024? Kiedy Iga Świątek rozegra mecz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, DZISIAJ]]

Finał Roland Garros pomiędzy Igą Świątek a Jasmine Paolini zostanie rozegrany w sobotę 8 czerwca o godz. 15:00. Transmisję z meczu przeprowadzi stacja Eurosport oraz TVN. W internecie starcie można obejrzeć również na platformie Player.pl po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.