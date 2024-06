Biało-czerwoni zdominują sobotę na Roland Garros. O której polskie finały?

Paryskie korty imienia Rolanda Garrosa to bez wątpienia królestwo Igi Świątek, która w czwartek awansowała do trzeciego finału z rzędu. Polka w Paryżu notuje passę 20 wygranych meczów z rzędu. Ostatnie odniosła nad Coco Gauff 6:2, 6:4 w półfinale tegorocznej imprezy. To było już jej 11 zwycięstwo nad Amerykanką w ich 12. pojedynku.

Sobota dniem polskim dniem na Roland Garros. O której finały?

Liderka światowego rankingu jedynie problemy w tym turnieju miała w drugiej rundzie, w której broniła piłki meczowej w starciu z Naomi Osaką. Ostatecznie zdołała wygrać cztery gemy z rzędu i wygrała trzeciego seta 7:5. Od tego momentu nie straciła nawet seta.

W sobotę powalczy o swój czwarty triumf w Roland Garros - a trzeci z rzędu. Jej rywalką w finale będzie Jasmine Paolini. - Mam do niej ogromny szacunek. Chciałabym jednak wyjść na kort w sobotę i cieszyć się tym meczem, tym momentem - mówiła Włoszka o Świątek po wygranym półfinale z Mirrą Andriejewą. Finał zaplanowano na sobotę na godz. 15:00 na korcie centralnym.

To jednak nie będzie jedyny polski mecz o tytuł w Paryżu tego dnia. Do finału turnieju juniorskiego awansował Tomasz Berkieta. 17-latek pokonał 7:6(3), 4:6, 7:6(4) Włocha Lorenzo Carboniego, broniąc wcześniej piłki meczowej. W finale juniorskiego Rolanda Garrosa Tomasz Berkieta zagra z Kaylanem Bigunem. To spotkanie odbędzie się w sobotę około godz. 12:30 - jako drugie od godz. 11:00 na korcie Simonne-Mathieu. Pojedynek będzie transmitowany na żywo w stacji Eurosport 1.

Na kortach Rolanda Garros pojawi się także Agnieszka Radwańska, która w turnieju legend gra w parze z Lindsay Davenport. Polka i Amerykanka zagrają na korcie Suzanne-Lenglen z duetem Andrea Petković/Monica Puig.