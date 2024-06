Starcie wagi ciężkiej o finał Roland Garros. Zdecydował piąty set!

Na to spotkanie ostrzył sobie zęby cały tenisowy świat. Po zakończeniu ery "Wielkiej Trójki" - Djokovicia, Nadal i Federera - to rywalizacja Jannika Sinnera oraz Carlosa Alcaraza najbardziej rozpala publiczność. Dotychczas mierzyli się ze sobą już ośmiokrotnie i bilans był remisowy. Każdy pojedynek był kapitalnym widowiskiem, a najbardziej w pamięci zapisał się ćwierćfinał US Open 2022, gdy Hiszpan wygrał po ponad pięciu godzinach walki.

W ostatnim czasie to jednak włoski tenisista był na ustach wszystkich. Wygrał pierwszy tegoroczny turniej wielkoszlemowy Australian Open, a kilka dni temu został nowym liderem rankingu ATP po wycofaniu się z paryskiego turnieju Novaka Djokovicia.

Początek zdecydowanie dla Sinnera. Alcaraz w końcu się obudził

I to właśnie Jannik Sinner zdecydowanie lepiej rozpoczął się ten pojedynek. Podejmował lepsze decyzje i korzystał z niepewnych zagrań rywala. Carlos Alcaraz od początku imprezy gra z rękawem na prawym przedramieniu, z którym miał problemy w ostatnich tygodniach. Musiał oszczędzać rękę, przez to jego forehand nie miał aż takiej siły rażenia. Uraz nie oszczędzał także Jannika Sinnera, który do Paryża przyjechał po wyleczeniu biodra, ale w starciu z Hiszpanem nie było tego widać. Szybko wyszedł na prowadzenie 4:0 z dwoma przełamaniami. Pierwszy set zakończył się po 42 minutach wynikiem 6:2 dla Włoch. Nie było w nim większej historii.

Pod jego dyktando rozpoczęła się także druga partia. Przełamał przeciwnika, a paryska publiczność zaczęła być lekko zdezorientowana, albowiem szykowali się na zacięte, długie starcie, a tymczasem Alcaraz grał zdecydowanie poniżej oczekiwań. Jednakże od połowy drugiego seta zaczął w końcu wchodzić na wyższe obroty. Jego uderzenia były coraz mocniejsze - zwłaszcza forehandowe - i dokonywał lepszych wyborów. Zbiegło się to z dołkiem Sinnera, przez co Hiszpan wygrać pięć gemów z rzędu do stanu 5:2. Nowy lider rankingu w końcu przerwał tę passę, ale seta i tak 6:3 wygrał Alcaraz. 21-letni tenisista z Murcji wrócił do gry w kluczowym dla siebie momencie.

Nagłe problemy Sinnera zatrzymały... Alcaraza

Natomiast jego o rok starszy rywal z południowego Tyrolu wciąż obniżał poziom swojej gry. Dobrze funkcjonował jedynie serwis, ale w wymianach coraz większą przewagę osiągał Alcaraz. To doprowadziło do przełamania w trzecim gemie trzeciego seta. Sinner zdołał jednak szybko odrobić straty, ale niepokoić mogły sygnały wydawane przez niego. Zaczął mieć problem z prawą dłonią. Konieczna była interwencja lekarza na korcie.

Niespodziewanie niedyspozycja rywala wpłynęła także na Alcaraza, który ponownie zaczął popełniać dziwne i proste błędy. - To jest najdziwniejszy set na najwyższym poziomie, odkąd pamiętam. Obaj walczą ze swoimi słabościami - powiedział Dawid Olejcznika, komentator Eurosportu. Znów krok z przodu był Jannik Sinner - wygrał 6:3. Po trzecim secie ponownie na korcie pojawił się fizjoterapeuta. Tym razem masowane było lewe udo Włocha.

Czwarty set to najlepszy fragment tego widowiska. W końcu obaj grali na najwyższym poziomie i raczyli obserwatorów zagraniami zapierającymi dech w piersiach. Gra toczyła się gem za gem. Bez żadnych break pointów wkroczyli w decydującą fazę czwartej partii.

Alcarazowi w utrzymaniu podania nie przeszkodziła nawet krótka przerwa, wynikająca z problemów zdrotownych jednego z kibiców. W Paryżu w piątek było naprawdę gorąco. Trzeci zawodnik świata wyszedł na prowadzenie 5:4, ale serwował Sinner. Włoch prowadził 30:15, ale w następnym punkcie popełnił błąd, smeczując w prostej sytuacji. Hiszpan poczuł krew, docisnął rywalka w kolejnych punktach i przełamał rywala za pierwszą okazję, doprowadzając do piątego seta. W czwartej partii Alcaraz wygrał aż 94 proc. punktów po trafionym pierwszym podaniu.

Wielki triumf Alcaraza. Rywal nie wytrzymał fizycznie

Na zegarze było to grubo ponad trzy godziny, a Jannik Sinner coraz bardziej odczuwał skutki tego pojedynku. Co rusz masował mięsień dwugłowy lewego uda, starał się skracać wymiany, biegając do siatki. Kibice dostrzegali jego dolegliwości i zaczęli wspierać go okrzykami "Jannik, Jannik". - Na oparach już jedzie Włoch - mówili komentatorzy Eurosportu. Natomiast Carlos Alcaraz wciąż nękał go skrótami. Hiszpan był w zdecydowanie lepszym stanie fizycznym i grał na wyższym poziomie niż w pierwszych fragmentach meczu. Doprowadził do przełamania na start piątej partii.

Wszystko układało się po jego myśli, ale nie mógł stracić czujności, zwłaszcza że Sinner wciąż się nie poddawał. Długi i wyrównany był piąty gem przy podaniu Alcaraza. Mimo stanu 0:30 nie doszło do break pointa. Tenisista z Murcji uciekł na 4:1. Był już naprawdę o krok od pierwszego finału Roland Garros w karierze.

Niedługo później to stało się faktem za trzecią piłką meczową. Po ponad czterech godzinach gry Carlos Alcaraz wygrał 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 i w niedzielę powalczy o swój trzeci tytuł wielkoszlemowy - po US Open 2022 i Wimbledonie 2023. Hiszpan w finale zagra ze zwycięzcą meczu Casper Ruud - Alexander Zverev.