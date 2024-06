Szokujący zwrot akcji ws. oskarżeń pod adresem Zvereva!

Alexander Zverev może odetchnąć z ulgą. Niemiecki tenisista przygotowuje się do walki o finał Rolanda Garrosa. W tym czasie jego prawnicy mieli bronić go przed sądem. Była partnerka przed laty oskarżyła go o stosowanie przemocy domowej. W piątek rano sprawa niespodziewanie się zakończyła. Rozstrzygnięcia zapadły poza salą sądową.

