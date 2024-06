Francuz przyczepił się do wyglądu Igi Świątek. To mu się w niej nie podoba. Absurd

Iga Świątek wybitnie spisuje się w ostatnich tygodniach. Aktualnie jest na fali 18 zwycięstw z rzędu, a w sobotę stanie przed szansą triumfu w trzecim kolejnym wydarzeniu. Od samego początku zmagań w Paryżu pokazuje, że jest na innym poziomie niż jej rywalki. Jak dotąd straciła w nich tylko seta, a z Marketą Vondrousovą czy Anastasiją Potapową rozprawiła się w niespełna godzinę. Pierwszej oddała łącznie dwa gemy, natomiast Rosjanka została dosłownie "przemielona" przez naszą zawodniczkę 0:6, 0:6.

Francuzi są zachwyceni Świątek. Nie podoba im się jednak jedna rzecz

Świątek po raz czwarty w karierze stanie w sobotę przed szansą triumfu w Roland Garros. Jej rywalką będzie Jasmine Paolini, która jest objawieniem tego turnieju. Spotkanie budzi wyjątkowe emocje, a francuscy kibice nie mogą się go już doczekać. Nie dziwi zatem fakt, że bardzo dużo rozmawiają o obu zawodniczkach, zwłaszcza o liderce światowego rankingu. I wyciągają zaskakujące wnioski.

Były tenisista, a obecnie ekspert Amazon Prime Video Fabrice Santoro zwrócił uwagę na element garderoby Świątek, z którym praktycznie nigdy się nie rozstaje. - Jesteśmy nią zachwyceni - rozpoczął - To młoda, 23-letnia dziewczyna. Jest urocza, ale chcemy, by czasami zdjęła czapkę. Takie mam odczucie. Nie musi tego robić w trakcie meczów, ale dobrze byłoby ją zobaczyć bez, chociaż na wywiadach - wypalił, cytowany przez We Love Tennis.

Dlaczego właściwie nasza zawodniczka nie rozstaje się z nakryciem głowy? Nie tak dawno rozpisywaliśmy się na ten temat, kiedy dziennikarz Żelisław Żyżyński wspomniał, że został o to zganiony w Rzymie przez profesora onkologii Piotra Rutkowskiego. Dziennikarz, mimo palącego słońca, nie miał na sobie odzienia głowy. Wyjaśniono mu, czemu jest to aż tak ważne na przykładzie Igi Świątek.

W 2019 roku Polka wzięła udział w akcji #UVamtylkosobie, zwracającej uwagę na ochronę przed słońcem, a co za tym idzie przed czerniakiem, nowotworem skóry. "Przede mną wiele lat narażania się na słońce, dlatego zawsze gram w czapce i pamiętam o kremach z filtrem. Po sezonie zawsze staram się odpoczywać w cieniu" - powiedziała.

Finałowe starcie Roland Garros pomiędzy Igą Świątek a Jasmine Paolini odbędzie się w sobotę 8 czerwca. Początek zaplanowano na godzinę 15:00.