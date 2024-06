Djoković mógł grać dalej, gdyby nie organizatorzy Roland Garros. McEnroe mówi wprost

Novak Djoković (1. ATP) nie obroni tytułu na wielkoszlemowym Roland Garros. Serb awansował do ćwierćfinału, gdzie miało dojść do jego pojedynku z Norwegiem Casperem Ruudem (7. ATP). Ostatecznie do niego nie doszło, ponieważ Djoković wycofał się z turnieju w związku z kontuzją prawego kolana, a konkretniej z rozdarciem łąkotki przyśrodkowej. W trzeciej rundzie Djoković stoczył ponad 4,5-godzinny bój z Lorenzo Musettim (30. ATP), a w czwartej rundzie po niemal pięciu godzinach wyeliminował Francisco Cerundolo (27. ATP). W trakcie meczu z Argentyńczykiem Serb miał opatrywane kolano.

REKLAMA

Zobacz wideo Courteney Cox zagrała w tenisa z Igą Świątek

Djoković przeszedł operację, po której ma pozostać poza grą przez trzy tygodnie. To stawia zatem duży znak zapytania pod kątem wystepu na Wimbledonie, więc nie należy wykluczać, że Djoković wróci dopiero na igrzyska olimpijskie w Paryżu. "Musiałem podjąć kilka trudnych decyzji po tym, jak doznałem uszkodzenia łąkotki. Próbuję to wszystko przetrawić, ale najważniejsze, że operacja się udała. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby być zdrowym i w dobrej formie, aby jak najszybciej wrócić na kort" - napisał Serb na Instagramie.

Decyzja o rezygnacji Serba, a także przejściu operacji ma też wpływ na ranking ATP. Od poniedziałku nowym liderem będzie Jannik Sinner (2. ATP). To pierwszy tenisista z Włoch, który znalazł się na szczycie rankingu ATP.

McEnroe odnosi się do sprawy Djokovicia. Krytykuje organizatorów. "Ogromny błąd"

Sprawa Djokovicia wywołuje spore zainteresowanie, a na krytykę względem organizatorów pozwolił sobie legendarny John McEnroe. Siedmiokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych uważa, że to niewłaściwa postawa względem Serba. - Wystawienie 37-letniego Djokovicia na kort o 22:30 nie wiedząc, jak długo potrwa jego mecz, było ogromnym błędem ze strony organizatorów. Rozumiem, że pogoda nie sprzyjała, byli w trudnej sytuacji i chcieli nadrobić zaległości, ale były inne rozwiązania - powiedział.

- Kolano dokuczało Novakowi przez kilka tygodni. Po meczu z Musettim musiał zasnąć o 7 rano i wrócić do gry półtora dnia później. To wyzwanie dla każdego. Potem Novak musiał znów walczyć w pięciu setach, a to okazało się za wiele nawet dla niego. To na pewno jeden z powodów, przez które Djoković doznał kontuzji kolana. W każdym razie nie traktuje się w ten sposób zawodnika, a tym bardziej najlepszego na świecie - dodał McEnroe.

W podobnym stylu przed meczem z Igą Świątek (1. WTA) wypowiadała się Coco Gauff (3. WTA), zapytana o sprawę Djokovicia. - Myślę, że kontuzja Novaka i jego decyzja o rezygnacji prawdopodobnie wynikała z późnego rozpoczęcia meczu z Musettim. To było niefortunne, że musiał grać dwa mecze po pięć setów. To była po prostu kombinacja tych dwóch rzeczy - stwierdziła Amerykanka.

Jeżeli Djoković nie będzie w stanie wrócić do zdrowia przed Wimbledonem, to nie obroni 1200 punktów z zeszłego roku. Wtedy dotarł do finału, ale tam przegrał 6:1, 6:7, 1:6, 6:3, 4:6 z Hiszpanem Carlosem Alcarazem (3. ATP).