Tylko spójrz, co napisali w USA o Idze Świątek

98 minut - tyle trwało półfinałowe starcie między Igą Świątek (1. WTA) a Amerykanką Coco Gauff (3. WTA) podczas wielkoszlemowego Roland Garros. Polka potwierdziła, że jest w świetnej dyspozycji i pokonała 20-letnią rywalkę po raz jedenasty w karierze. "Powiedzmy szczerze: ten półfinał nie rozgrzał paryskiej publiki. Świątek całościowo nie wyglądała na aż taką niszczycielkę, jaką była w poprzednich rundach. Ale i tak pewnie wywiązała się z roli faworytki" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl, obecny w Paryżu.

"Świątek znów pokazała, że gra u siebie. 4.finał Rolanda Garrosa, w tym 3. z rzędu - tu nie ma przypadku" - napisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl. - Ten mecz był bardzo intensywny, szczególnie drugi set, kiedy kilka razy się przełamywałyśmy, starałam się być konsekwentna w mojej taktyce i nie tracić koncentracji. Cieszę się, że byłam konsekwentna i trzymałam się swojej taktyki, niezależnie, co się działo, że mnie przełamała na początku drugiego seta - mówiła Świątek po zakończeniu spotkania.

A co o pojedynku Świątek - Gauff pisały media w Stanach Zjednoczonych?

Amerykańskie media piszą o Świątek. Co za słowa. "Swoje największe nemezis"

"Au revoir (z fr. do widzenia). Coco odbiła się od French Open w półfinale. Świątek zagra o trzeci z rzędu tytuł w Paryżu. Połączenie umiejętności pierwszego podania i utrzymywania piłki w grze doprowadziło do jej zwycięstwa w dwóch setach" - tak pisał portal sports.yahoo.com, doceniając klasę naszej tenisistki. "Świątek zdominowała Coco Gauff i dotarła do swojego czwartego finału RG. Polka zdemolowała Gauff w rewanżu za finał French Open z 2022 r." - dodaje tennisworldusa.org.

"Gauff przegrywa ze swoim największym nemezis (z ang. wrogiem) w półfinale French Open. Coco napotkała znajomy problem w tym spotkaniu. Pomimo dobrej gry w całym turnieju, Amerykanka walczyła z dwoma trendami tego meczu: jej własnym rekordem w meczach ze Świątek i dominacją liderki rankingu na tej nawierzchni" - czytamy na portalu usatoday.com.

"Świątek może stać się pierwszą zawodniczką z trzema triumfami w Paryżu od Justine Henin w latach 2007-2009. Świątek potrzebowała tylko 10 winnerów, by awansować w czwartek. Prezentowała swój styl z mocnymi, ale czystymi uderzeniami po ziemi. W drugim secie Igę upomniała sędzia Aurelie Tourte. Były jednak przykłady negatywnej mowy ciała Gauff: pochylona głowa, odpadnięte ramiona, a przy stanie 4:1 w secie uderzyła się w udo i uderzyła rakietą o torbę" - to z kolei fragment artykułu na stronie ESPN.

Świątek zagra w sobotę w finale Roland Garros przeciwko lepszej tenisistce z pary Mirra Andriejewa (Rosja, 38. WTA) - Jasmine Paolini (Włochy, 15.). Z Rosjanką Świątek jeszcze nie grała, ale Paolini już dwukrotnie pokonała, po raz ostatni w 2022 r. w pierwszej rundzie US Open (6:3, 6:0).

