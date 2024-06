Novak Djoković przerwał milczenie. "Musiałem podjąć kilka trudnych decyzji"

Novak Djoković bardzo dobrze rozpoczął rywalizację w Paryżu. Dopiero w trzecim meczu z Lorenzo Musettim musiał się namęczyć, gdyż rywal urwał mu dwa sety. Kolejna runda również nie była dla niego łatwa, a Francisco Cerundolo postawił naprawdę twarde warunki. Ostatecznie Serb zwyciężył jednak 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 i awansował do ćwierćfinału. Mimo to nie był już w stanie pojawić się na korcie.

Novak Djoković przeszedł operację. Ma teraz tylko jeden cel

Druga odsłona tego spotkania była wyjątkowo wyrównana, aż nagle doszło do niepokojących scen, gdyż Serb zaczął z grymasem trzymać się za nogę. - Skręciłem kolano. Ciągle się ślizgam - oznajmił. Niedługo po zakończeniu starcia wydano komunikat, w którym ogłoszono, że Serb wycofuje się z turnieju i przejdzie operację łąkotki.

Nie minęło dużo czasu, a sam zainteresowany poinformował w mediach społecznościowych, że zabieg zakończył się sukcesem. "Musiałem podjąć kilka trudnych decyzji po tym, jak doznałem uszkodzenia łąkotki. Próbuję to wszystko przetrawić, ale najważniejsze, że operacja się udała" - napisał. Następnie podziękował fanom i zadeklarował im szybki powrót do zdrowia. "Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby być zdrowym i w dobrej formie, aby jak najszybciej wrócić na kort. Moja miłość do tego sportu jest silna, a chęć rywalizacji na najwyższym poziomie napędza mnie do działania" - podsumował na Instagramie.

37-latek zareagował zatem błyskawicznie, by uratować jeszcze ten sezon. Wiadomo już, że nie obroni tytułu w Roland Garros, a ponadto nie odzyska trofeum w Wimbledonie. Londyńskie wydarzenie opuścił jednak świadomie, gdyż najbardziej pragnie wystąpić na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Jeśli wierzyć wstępnym diagnozom, to jego przerwa powinna wynosić trzy tygodnie. "Od jego reakcji będzie zależało czy uda mu się zdążyć na IO" - stwierdził dziennikarz Quentin Moynet.

Pierwsze w karierze zwycięstwo na IO zapewne osłodziłoby nieco ten nieudany sezon dla Serba. Nie dość, że w styczniu poległ z Jannikiem Sinnerem w półfinale Australian Open, to Włoch odebrał mu właśnie miano "jedynki" rankingu ATP. - Cóż mogę powiedzieć? Bycie numerem jeden na świecie to marzenie każdego gracza - podsumował.