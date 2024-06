Ależ wieści! Światowa gwiazda dołącza do ekipy Igi Świątek

W marcu 2023 roku Iga Świątek ogłosiła, że ma nowego dostawcę strojów sportowych. Po firmie Asics przyszła pora na współpracę ze szwajcarską marką ON. "Bardzo się cieszę, że mogę ogłosić zostanie jedyną tenisistką, z którą współpracuje marka ON. Bardzo doceniam to, że zespół ON wierzy we mnie jako tenisistkę i jako człowieka przede wszystkim. Mamy zamiar wspólnie się rozwijać i pozytywnie wykorzystywać nasz wpływ. #jazda" - napisała wtedy Świątek. Wcześniej ON sponsorowało legendarnego Rogera Federera.

REKLAMA

Zobacz wideo Szymański już myśli o współpracy z Mourinho. Co za słowa

Zendaya dołączyła do Igi Świątek w promowaniu marki ON

Marka ON na pewno nie jest tak popularna jak Adidas, Nike czy Puma, więc niektórzy fani mogli być zdziwieni tego typu współpracą ze strony Igi Świątek. Czas pokazał, że sztab Polki wiedziała, co robi. Teraz jedną z głównych twarzy tego producenta została Zendaya.

"Zendaya, globalną ambasadorką marki sportowej ON. Jestem tak stary, że pamiętam to wielkie zdziwienie (a wręcz oburzenie) gdy Iga Świątek wybrała partnerstwo właśnie z ON, bo "przecież tego nikt nie nosi, nie to co NIKE". Taaaa ;)" - napisał ekspert od PR-u Wojciech Kardys.

ON nie jest pierwszą marką, którą promują Iga Świątek i Zendaya. Nie tak dawno polska tenisistka została twarzą francuskiej firmy Lancôme, która zajmuje się produkcją perfum i kosmetyków. Dołączyła tym samym do "grona tak utalentowanych i inspirujących kobiet jak Julia Roberts czy Zendaya".

Świątek i Zendaya miały okazję spotkać się osobiście nie tak dawno przy okazji turnieju w Indian Wells. Gwiazda filmu "Challengers" (w którym gra tenisistę Tashi Duncan) w reżyserii Luki Guadagnino z bliska obserwowała, jak Świątek wygrywa ten turniej. - Ciężko mi ocenić, bo rozmawiałyśmy kilka minut i mogę powiedzieć, że na pewno skromna i normalnie stąpająca po ziemi. Fajnie było ją poznać i wydaje się super człowiekiem. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja - mówiła o tym spotkaniu liderka światowego rankingu.