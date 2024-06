Świątek i Radwańska na korcie! Zobacz, co się dziś dzieje w Roland Garros [ROZKŁAD DNIA]

Wielkoszlemowy Roland Garros stopniowo zbliża się do końca. Znamy już składy półfinałów singlistów i singlistek, a także deblistów. Po środowej rywalizacji wiadomo, że w finale miksta nie znalazł się polsko-tajwański duet Jan Zieliński/Su-wei Hsieh, który przegrał po trzech setach z amerykańsko-brytyjską parą Desirae Krawczyk/Neal Skupski. Mimo to czwartek objawia się jako polski dzień na kortach ziemnych podczas Roland Garros.

WTA: Iga Świątek - Coco Gauff

Jednym z najważniejszych punktów dnia będzie półfinał pań między Igą Świątek (1. WTA) a Amerykanką Coco Gauff (3. WTA). Obecnie bilans wyraźnie przemawia na korzyść Polki, która wygrała dziesięć meczów i przegrała tylko raz. Porażka Świątek nastąpiła w półfinale zeszłorocznego turnieju w Cincinnati (6:7, 6:3, 4:6). Do tej pory tenisistki grały ze sobą cztery mecze na kortach ziemnych i w każdym z nich wygrywała Świątek.

Dzięki porażce Aryny Sabalenki (2. WTA) w ćwierćfinale Roland Garros dojdzie do zmiany w rankingu WTA, ponieważ nową wiceliderką będzie właśnie Gauff. - Potapowa to nie ja. Nie jestem też Vondrousovą. To nic nie znaczy. Może mogłabym przegrać takim samym wynikiem, może nie, ale po prostu wejdę na kort i spróbuję wygrać. Nie mam nic do stracenia. Cała presja spoczywa na niej - mówiła Amerykanka na konferencji prasowej w odpowiedzi na pytanie, co sądzi o ostatnich wynikach Świątek.

Spotkanie Gauff - Świątek odbędzie się w czwartek na korcie Philippe-Chatrier nie przed godz. 15:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Turniej legend: Radwańska/Grosjean - Puig/Clement

Świątek nie będzie jedynym polskim akcentem w czwartek na kortach Roland Garros. W turnieju legend wystąpi Agnieszka Radwańska. Jej partnerką w deblu będzie Lindsay Davenport, a w mikście Sebastien Grosjean. Pierwszy mecz miksta odbędzie się w czwartek na korcie Suzanne-Lenglen, jako trzeci w kolejności od godz. 11:00. Duet Radwańska/Grosjean zagra przeciwko portorykańsko-francuskiej parze Monica Puig/Arnaud Clement. Ten mecz może się rozpocząć około godz. 15:00, ale istnieje spora szansa, że może też zacząć się wcześniej.

Radwańska grała podczas Roland Garros w latach 2007-2017. Jej najlepszym wynikiem był ćwierćfinał z 2013 r. Tam przegrała 4:6, 6:7 z Włoszką Sarą Errani.

Juniorski Roland Garros: Moise Kouame - Tomasz Berkieta

W czwartek czeka nas także trzeci mecz z polskim akcentem. W tym przypadku mowa o ćwierćfinale juniorskiego Roland Garros, gdzie Tomasz Berkieta zmierzy się z Francuzem Moise Kouame. Berkieta ma 17 lat i mówi się o nim, że ma zadatki na świetnego tenisistę. Jego trenerem jest Piotr Sierzputowski, a więc były szkoleniowec Igi Świątek.

"Tomasz Berkieta to 17-latek, o którym głośno było niespełna pół roku temu, podczas Australian Open. W jednym z meczów piłka po jego serwisie osiągnęła prędkość aż 233 km/h. Tak mocno nie serwuje niemal żaden z dorosłych tenisistów" - tak o Berkiecie pisze Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. - Tomek jest bardzo pracowity. I to bardzo dobrze, bo jeśli zdecydujemy się iść dalej razem, to czeka nas bardzo dużo pracy - mówił Sport.pl Sierzputowski na początku juniorskiego Roland Garros.

Mecz Kouame - Berkieta zostanie rozegrany na korcie numer 14 jako drugi w kolejności. Można więc zakładać, że spotkanie z udziałem 17-letniego Polaka rozpocznie się około godz. 13:00.